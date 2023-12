GDF – GUARDIA DI FINANZA / VARESE * “OPERAZIONE “TAXI!!! TAXI!!!”: « MALPENSA, INDIVIDUATI NEL CORSO DELL’ANNO SOLARE 81 “TASSISTI ABUSIVI” »

07.18 - mercoledì 20 dicembre 2023

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese, nel novero dell’attività di ricerca, contrasto e repressione dei fenomeni illeciti commessi nel sedime aeroportuale di Malpensa, hanno verbalizzato nel corso dell’anno solare 81 “tassisti abusivi”. I soggetti sono stati colti nell’atto di procacciare la clientela in aeroporto in violazione delle prescrizioni previste per lo svolgimento del servizio di piazza o di noleggio con conducente.

A dimostrazione dell’attenzione del Corpo anche per questo fenomeno sociale che mina la concorrenza leale a danno degli operatori onesti, sono state verbalizzate violazioni verso chi utilizzava a tale scopo un’autovettura adibendola a servizio taxi contro le norme e nei confronti di chi contattava la clientela in assenza della licenza per l’esercizio di tale attività commerciale.

Nel complesso sono state elevate sanzioni amministrative per quasi 89.000 euro, 31 vetture sono state sottoposte a fermo amministrativo dai 2 agli 8 mesi, 8 sono state sottoposte a sequestro finalizzato alla confisca.

Sotto il profilo penale 12 soggetti sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per la violazione dell’articolo 76 del codice antimafia, poiché inottemperanti alle misure di prevenzione (foglio di via obbligatorio) irrogategli dall’autorità di pubblica sicurezza. Difatti, tale misura è stata prevista a seguito dell’accertamento della pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica di questi soggetti e dell’esistenza di indizi di reato in tale ambito a loro carico.

I controlli, svolti all’esterno dell’aerostazione nei pressi delle aree arrivi e partenze del Terminal 1, sono stati sviluppati anche grazie alle precise dichiarazioni dei passeggeri che venivano adescati con la promessa di tariffe convenienti e spostamenti veloci. I malcapitati clienti venivano istruiti su come rispondere alle forze di polizia in caso di controllo su strada ed invitati a qualificarsi come amici o parenti del guidatore. I tassisti fermati, di varie nazionalità, assicuravano il proprio servizio in coincidenza dei voli internazionali a lungo raggio.

Alcuni automezzi utilizzati per il trasporto abusivo di passeggeri sono risultati di scarsa cura e quindi anche con evidenti rischi per l’incolumità dei passeggeri. Inoltre, sono state elevate sanzioni ad autisti tornati in azione con diversi metodi di elusione, talvolta utilizzando auto a noleggio, oppure usufruendo di conoscenti per il trasporto dei passeggeri.

La descritta operazione evidenzia che la Guardia di Finanza profonde il massimo impegno nelle molteplici attività connesse al concorso e al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, assicurate, in via prioritaria, dalla componente specializzata Anti-Terrorismo e Pronto Impiego nel caso di specie presente all’interno dell’aeroporto internazionale di Malpensa.

La diffusione del presente comunicato stampa è autorizzata dalla competente Procura della Repubblica in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 188/2021, ritenendo sussistente l’interesse pubblico all’informazione con particolare riferimento ad ogni forma di criminalità economico-finanziaria. Si rappresenta che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.