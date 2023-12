FDI – GRUPPO CONSILIARE COMUNALE / TRENTO * VIA S. MARGHERITA: « OCCUPAZIONE EX PROVVEDITORATO AGLI STUDI, REGALO DI NATALE IN ANTICIPO PER I RESIDENTI? »

10.05 - sabato 2 dicembre 2023

Sollecitati da alcuni residenti di via Rosmini, nel pomeriggio di ieri, venerdì 01 dicembre, abbiamo effettuato un sopralluogo presso la nuova piazzetta soprastante la rinnovata Villa Romana di Orfeo, inaugurata solo il 21 giugno scorso e già meta di numerosi turisti e cittadini desiderosi di poter tornare ad ammirare un patrimonio inestimabile della nostra comunità. Quello a cui solo dopo pochi minuti abbiamo assistito, è stato qualcosa di incredibile!

Un via vai continuo di persone dalle finestre evidentemente scardinate dell’ex Provveditorato agli studi di Trento, il cui ingresso principale da su via Santa Margherita. Finestre che fino a prima della ristrutturazione della Villa Romana erano rialzate ed ora sono accessibili proprio come fossero delle porte. Una situazione assurda, se solo si pensa che fino a qualche giorno fa gli occupanti pare godessero anche di acqua e luce, cosa alquanto insolita per un edificio in disuso da parecchi anni e che sarebbe auspicabile fosse recuperato in tempi brevi.

Ci sono stati segnalati anche due recenti sgomberi da parte della Polizia Locale che a quanto pare non hanno prodotto la fine delle occupazioni. L’unica soluzione è quella di interdire l’accesso murando le finestre o installando delle griglie metalliche di protezione. Auspichiamo quindi che il Sindaco raccolga l’appello dei residenti e si attivi assieme agli organismi provinciali competenti al fine di mettere in sicurezza quanto prima lo stabile, restituendo così serenità e decoro a tutta la zona.

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.