PAT * MATURITÀ 2024: «NOMINATE LE COMMISSIONI, SU VIVOSCUOLA L’ELENCO DELLE COMMISSIONI»

17.44 - mercoledì 5 giugno 2024

Maturità 2024: nominate le commissioni.S u Vivoscuola l’elenco delle commissioni. Nell’imminenza degli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione (maturità), il Servizio competente ha approvato oggi la determinazione di costituzione delle commissioni d’esame. In provincia di Trento le commissioni incaricate per lo svolgimento dell’Esame di Stato 2024 sono 134. Come lo scorso anno sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da tre commissari interni individuati dai consigli di classe e da tre commissari esterni. Il provvedimento è pubblicato sul portale Vivoscuola, dove potranno anche essere reperiti tutti gli eventuali aggiornamenti relativi alla composizione delle commissioni fino al completamento delle procedure d’esame.

Conto alla rovescia per l’Esame di Stato 2024, anno in cui si conferma l’impianto del 2023. Il 17 giugno si svolgerà la riunione d’insediamento delle commissioni. Il 19 giugno inizierà la prova scritta di italiano, mentre giovedì 20 giugno vi sarà la seconda prova scritta riferita alla disciplina caratterizzante il corso di studio. I presidenti di commissione saranno 134, 734 saranno i commissari interni, 481 i commissari esterni.

In attesa degli esiti degli scrutini, sono attesi alla prova di maturità 4.356 studenti, dei quali 4.107 negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e 249 nella formazione professionale, così suddivisi: 2.315 licei, 122 istruzione professionale, 749 istituti ad indirizzo tecnico tecnologico, 921 istituti ad indirizzo tecnico economico, 17 formazione professionale settore agricoltura e ambiente, 131 formazione professionale settore industria e artigianato 101, formazione professionale settore servizi.