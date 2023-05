FDI – GRUPPO COMUNE TRENTO * INTELLIGENZA ARTIFICIALE: « SICUREZZA, NON TOLLEREREMO CHE VENGA SUPERATA LA LINEA DI CONFINE »

10.52 - giovedì 11 maggio 2023

INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA SICUREZZA URBANA? NON TOLLEREREMO CHE VENGA SUPERATA LA LINEA DI CONFINE!

Da sempre, Fratelli d’Italia ha puntato e punta in tutte le sedi Istituzionali sulla sorveglianza attiva del territorio, per favorire prevalentemente il contrasto e la prevenzione di fenomeni criminosi. Anche all’interno del Consiglio Comunale di Trento, il nostro Gruppo ha avanzato proposte concrete e mirate, al fine di estendere il sistema di videosorveglianza attualmente esistente, in zone critiche che ne sono attualmente sprovviste.

Abbiamo sollevato anche delle perplessità in merito alle molte telecamere presenti sul territorio e che in relazione a quanto ci è stato risposto in aula dall’Amministrazione Comunale, risultano vetuste e meritevoli di sostituzione con dispositivi aggiornati e maggiormente efficienti.

Ora apprendiamo dalla stampa che Trento sarà tra i capifila della sperimentazione europea nell’applicazione dell’intelligenza artificiale legata alla sicurezza urbana.

In sintesi, telecamere e microfoni posti in punti sensibili che dialogano con algoritmi e che li affinano, captando e valutando movimenti e parole di ogni singolo cittadino di passaggio.

Al netto del fatto che riteniamo doveroso un passaggio informativo in Consiglio Comunale per decisioni di questo tipo, cosa che non è stata fatta, non possiamo non sottolineare le nostre perplessità in merito ad una scelta che incide pesantemente sul rispetto della privacy dei cittadini, nonostante le rassicurazioni dell’Amministrazione Comunale e che rischia di trasformare alcune zone di Trento in una sorta di studio all’aperto del “Grande Fratello”. Esiste una linea sottile ma ben marcata tra la necessità di una maggior sicurezza del territorio, cosa chiesta a più riprese dal Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia e il rispetto del contesto privato dei cittadini. Non tollereremo che questa linea venga oltrepassata in alcun modo e vigileremo costantemente affinché questo non accada!

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.