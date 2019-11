PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * MOBILITà: « DAL 15 DICEMBRE NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO BOLZANO-MILANO, PASSO FONDAMENTALE PER ALLEGGERIRE L’A22 »

Dal 15 dicembre il collegamento diretto Bolzano-Milano di Trenitalia. Nuovo collegamento ferroviario diretto da Bolzano a Milano a partire dal 15 dicembre. Un passo fondamentale per alleggerire l’A22 e rendere più raggiungibile l’Alto Adige.

Dal 15 dicembre Bolzano avrà nuovamente un collegamento ferrioviario diretto con Milano a cadenza giornaliera, compresi i fine settimana. Il vicepresidente e assessore alla mobilità, Daniel Alfreider, si dice molto soddisfatto per l’istituzione del collegamento da parte di Trenitalia in collaborazione con la Provincia di Bolzano. Il viaggio Bolzano – Milano avrà una durata di 3 ore e 3 minuti. “Ci abbiamo lavorato per diverso tempo e ora mi sento di ringraziare tutto il team di Trenitalia per il lavoro, l’analisi di mercato e l’ottima collaborazione portata avanti in questi mesi”, sottolinea Alfreider.

Secondo l’assessore il collegamento diretto è un passo fondamentale per alleggerire il traffico sulla A22, per la raggiungibilità dell’Alto Adige senza macchina e per una nuova partnership con Milano e la Lombardia, prima regione d’Italia per importanza economica.