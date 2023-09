EURICSE * “FEEL COOP“: « NUOVI TALENTI PER LE IMPRESE COOPERATIVE, ISCRIZIONI ENTRO IL 5/10 »

17.53 - lunedì 11 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Feel COOP è un programma formativo dedicato a coloro che aspirano a una carriera nel settore cooperativo. Questa iniziativa, al suo secondo anno, è promossa da Euricse, in collaborazione con il Consorzio Lavoro Ambiente e il Centro Servizi Volontariato del Trentino, e gode del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. Inoltre, il percorso è ufficialmente riconosciuto come ciclo di seminari accreditati presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento. Iscrizioni entro il 5 ottobre.

Il programma Feel COOP offre una solida formazione sulle imprese cooperative e sull’economia sociale, insieme al perfezionamento delle competenze gestionali e progettuali. Paolo Fontana, responsabile dell’Area Formazione di Euricse, spiega: “Ci rivolgiamo sia a studenti universitari, sia giovani in cerca di occupazione, sia a professionisti già attivi nel settore cooperativo che desiderano aggiornare e potenziare le proprie capacità manageriali. Siamo fermamente convinti che le imprese cooperative siano in grado di affrontare con successo i rapidi e radicali cambiamenti avvenuti nei mercati di riferimento. Per farlo, è necessario coltivare e valorizzare nuovi ‘talenti manageriali’; questo è esattamente l’obiettivo di Feel COOP, che vede quest’anno la sua seconda edizione in partenza a ottobre”.

Feel COOP prevede due cicli di seminari in aula, con sei incontri da ottobre a novembre 2023 e altri sei da marzo ad aprile 2024. Durante il programma, i partecipanti avranno l’opportunità di acquisire conoscenze fondamentali sull’economia cooperativa, analizzare i trend evolutivi del settore e sviluppare competenze gestionali e di progettazione strategica.

La seconda parte del percorso formativo offre la scelta tra un tirocinio a tempo pieno in un’impresa cooperativa oppure la realizzazione di un project work basato sulle esigenze e gli obiettivi concordati con l’azienda ospitante. Questa duplice modalità consente ai partecipanti di mettere subito in pratica le conoscenze e le competenze acquisite nel corso della formazione, all’interno delle imprese cooperative.

Feel Coop si propone di preparare giovani professionisti in grado di operare con consapevolezza ed efficienza all’interno delle imprese cooperative. Le figure professionali formate potranno assumere ruoli come:

Dirigenti, manager e funzionari all’interno di cooperative o consorzi.

Responsabili di settore e coordinatori di progetti promossi dalle cooperative.

Consulenti specializzati nell’ambito dello sviluppo delle imprese cooperative.

Grazie al sostegno della Fondazione Caritro, Feel COOP mette a disposizione tre borse di studio destinate agli under 35 a supporto delle attività di redazione del Project Work. I tirocini extra-curriculari prevedono una retribuzione che dovrà essere concordata con l’impresa ospitante prima dell’avvio del tirocinio.

Il percorso è inoltre da quest’anno accreditato presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento come ciclo di seminari di credito ed è promosso da Euricse, CLA, CSV e Federazione Trentina della Cooperazione, con il supporto della Fondazione Caritro.

Le iscrizioni scadono il 5 ottobre 2023.

Ulteriori informazioni si trovano a questo link.