PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID: SEGNANA, « SI SONO VACCINATI I PRESIDENTI DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE, OGGI NELLA SEDE APSS »

Covid 19: vaccino ai presidenti degli Ordini delle Professioni sanitarie e sociosanitarie.Stamani presso l’Auditorium del Centro per i Servizi Sanitari di Viale Verona.

“Oggi è una giornata davvero importante perché i presidenti degli Ordini delle professioni sanitarie e sociosanitarie sono tutti qui per dire che vaccinarsi è fondamentale nella lotta contro il Covid-19”. E’ stato con queste parole che l’assessore alla salute Stefania Segnana ha salutato la giornata odierna, che ha visto riunirsi presso l’Auditorium del Centro per i Servizi Sanitari di Viale Verona a Trento i referenti dei vari ordini, ai quali è stato somministrato il vaccino contro il Covid-19. “Le vaccinazioni proseguono, proprio stamattina abbiamo raggiunto quota 5.543 – ha aggiunto l’assessore Segnana -, di questi oltre 1.100 sono state effettuate agli ospiti delle nostre Rsa, per salvaguardare i nostri anziani e le persone più fragili”.

Accanto all’assessore provinciale vi erano il direttore generale dell’Azienda sanitaria Pier Paolo Benetollo e il presidente dell’Ordine dei Medici di Trento Marco Ioppi, che ha consegnato a Benetollo e a Segnana una delle spille realizzate dall’Ordine dei Medici per la campagna di vaccinazione, sulla quale, accanto al bastone di Esculapio che schiaccia il Coronavirus, campeggia un fiocco nero a ricordare le tante vittime della pandemia.

“Siamo davvero contenti di questa partecipazione, lo siamo ancora di più se pensiamo che fino a una decina di giorni fa eravamo pieni di incertezze, mentre oggi possiamo finalmente dare un segnale di speranza e di fiducia – sono state le parole del direttore generale Benetollo -. Il vaccino sta arrivando con regolarità, secondo il programma definito a livello nazionale, e l’adesione dei nostri professionisti della sanità è convinta e anche questo è davvero un segnale positivo. A partire dal mese prossimo potremo iniziare a vaccinare le persone anziane che vivono al loro domicilio”.

“C’è una risposta piena dei nostri sanitari alla campagna di vaccinazione, con un’adesione che supera il 90%, i nostri medici sono in fila per farsi vaccinare e questo è fondamentale per i comunicare ai cittadini l’importanza della vaccinazione, la sua sicurezza e la necessità di farla per uscire da questa drammatica pandemia”, ha aggiunto a sua volta il presidente dell’Ordine dei Medici Ioppi.

Oggi, a sancire questo momento simbolico, vi erano il presidente dell’Ordine della Commissione Albo degli Odontoiatri Stefano Bonora, la presidente della Federazione Ostetriche collegio di Trento Caterina Masé con la vicepresidente Serena Migno, il presidente dell’Ordine dei Medici veterinari Marco Ghedina, la presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali Angela Rosignoli, quella degli Psicologi Roberta Bommassar e dei Farmacisti Tiziana Dal Lago, la vicepresidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trento Cristina Chiogna, il delegato alla comunicazione per l’Ordine dei Chimici e dei Fisici Fabrizio Demattè e in rappresentanza dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica vi era Monica Fontanari, oltre al direttore generale Benetollo, al presidente dell’Ordine dei Medici Ioppi e al direttore del Servizio igiene e sanità pubblica dell’Apss Maria Grazia Zuccali con il dirigente medico Nicola Lisi.