ENI * COLLOCAMENTO: «AVVIATA LA CESSIONE DEL 10% DEL CAPITALE SOCIALE DI “SAIPEM“, CON PROCEDURA “ACCELERATED BOOKBUILDING“»

Eni avvia la cessione del 10% del capitale sociale di Saipem. Eni S.p.A. (“Eni”) comunica di avere avviato la cessione, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding, di n. 199.556.000 azioni ordinarie Saipem S.p.A. (“Saipem”) pari a circa il 10% del capitale sociale.

Le azioni oggetto del collocamento non rientrano tra quelle vincolate nel patto parasociale in essere tra Eni e CDP Equity S.p.A. che non sarà soggetto a modifiche e permane altresì il controllo congiunto su Saipem in forza del medesimo1. Eni, infatti, ad oggi è titolare di circa il 31,19% delle azioni ordinarie di Saipem, di cui circa il 18,69% liberamente trasferibili e non sindacate.

Il collocamento sarà destinato ad investitori istituzionali, e sarà eseguita da un consorzio di banche costituito da Citigroup, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Nell’ambito dell’operazione, Eni si è impegnata con i Joint Bookrunners a non vendere sul mercato ulteriori azioni di Saipem per un periodo di 180 giorni senza il consenso degli stessi e salvo esenzioni, come da prassi di mercato. I termini finali del collocamento saranno comunicati al termine dello stesso.

1 Come noto, Eni S.p.A. e CDP Equity S.p.A. hanno sottoscritto un patto parasociale avente a oggetto azioni ordinarie di Saipem S.p.A. le cui informazioni essenziali sono disponibili sul sito della medesima Saipem S.p.A. e della Consob.