ASSOCIAZIONE GROSSISTI – PMI – CONFCOMMERCIO * “ LE FAMIGLIE TRENTINE DEL VINO E LO CHEF PETER BRUNEL “: « UN VIAGGIO ENOGASTRONOMICO CON PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO »

Le Famiglie Trentine del Vino & lo chef Peter Brunel. Un viaggio enogastronomico con prodotti tipici del Trentino.

L’associazione Vitivinicoli del Trentino fa parte dell’Associazione Grossisti e PMI del Trentino – Confcommercio Trentino. Lo chef Peter Brunel assieme all’associazione ha ideato il format “Le Famiglie Trentine del Vino & lo chef Peter Brunel”. La volontà dello chef e dei vitivinicoli è quella di creare una cordata di amici pronti a valorizzare il territorio e la cultura del nostro Trentino e di raccontare una storia che parte dal lontano ‘500, alla scoperta dei menu dei monasteri Benedettini, Francescani, Clarisse ed Agostiniani.

Ogni appuntamento avrà come protagonisti due portate povere, un piatto più complesso ed un dessert a base di uovo. Le ricette saranno modellate dallo chef per creare un connubio con cinque vini scelti tra le etichette delle cantine che partecipano all’evento. Il presidente Paolo Endrici ha fortemente voluto evidenziare un’identità territoriale delle aziende vitivinicole, presentando l’associazione dei Vitivinicoli come “Le Famiglie Trentine del vino”: famiglie che racconteranno storie pluricentenarie di successi, difficoltà, impegno ma soprattutto di amore e legame per la propria terra.

Grazie anche alla collaborazione del Consorzio Trentingrana – Gruppo Formaggi del Trentino lo chef sta sagomando questo percorso enogastronomico di 8 appuntamenti esclusivi, programmati per le seguenti date: 8 giugno 2021, 13 luglio 2021, 10 agosto 2021, 14 settembre 2021, 12 ottobre 2021, 8 marzo 2022, 12 aprile 2022, 10 maggio 2022.

L’entusiasmo e l’energia per la realizzazione di questo progetto sono enfatizzati dal periodo storico in cui stiamo vivendo, l’obiettivo è anche quello di velocizzare la ripartenza di questo settore.

Le aziende che parteciperanno agli eventi presso il Peter Brunel Ristorante Gourmet di Linfano sono:

● Abate Nero

● Andrea Forti Wines

● Bolognani Azienda Vinicola

● Cantina Dorigati

● Cantine Ferrari

● Cantine Monfort

● Distilleria Marzadro

● Endrizzi

● Gaierhof

● Pedrotti Spumanti

● Revì Trentodoc

● Villa Corniole

Un nuovo progetto e una nuova avventura vedono Brunel affiancato a Lorenzo Risatti, imprenditore appassionato e cultore della buona cucina. Una sfida lanciata per dare lustro ad una terra, il Trentino, ricca di mille risorse ma bisognosa di nuova energia. “Il mio sogno?” dice Brunel: “Far tornare a brillare la stella in punta al lago, nella mia terra trentina”.

Anche il Consorzio Trentingrana – Gruppo Formaggi del Trentino sarà protagonista della rassegna enogastronomica, portando in tavola l’eccellenza dei formaggi di malga prodotti dai Caseifici Associati e selezionati dallo chef Brunel. Il fiore all’occhiello Trentingrana sarà presente insieme ad altri formaggi tradizionali delle diverse vallate della Provincia, produzioni artigianali fatte con il latte di altissima qualità dell’alpeggio estivo.

Confcommercio Trentino ha partecipato alla crescita del Terziario trentino, da settore marginale dell’economia, nel dopoguerra, a motore dello sviluppo, oggi. I suoi quasi sessant’anni di storia l’Unione li ha vissuti sempre a fianco delle imprese, mantenendo inalterato il proprio carattere originale: libera associazione di imprenditrici e imprenditori, donne e uomini che sanno creare valore e benessere ad un territorio, ad una società.