ENEL * BILANCIO: « PRIMO SEMESTRE 2023 IN CRESCITA EBITDA A 10,7 MILIARDI DI EURO (+29,4%), UTILE NETTO A 3,3 MILIARDI DI EURO (+52%) »

ENEL: NEL PRIMO SEMESTRE 2023 IN CRESCITA EBITDA ORDINARIO A 10,7 MILIARDI DI EURO (+29,4%) E UTILE NETTO ORDINARIO A 3,3 MILIARDI DI EURO (+52%)

• Ricavi a 47.095 milioni di euro (65.6301 milioni di euro nel primo semestre 2022, -28,2%)

− La variazione è principalmente riconducibile alla diminuzione dei prezzi di vendita delle commodity sui mercati finali, in un contesto energetico caratterizzato da una maggiore stabilità nei prezzi rispetto al primo semestre 2022. L’impatto dei volumi di produzione risulta

sostanzialmente ascrivibile al differente perimetro di consolidamento

EBITDA ordinario a 10.739 milioni di euro (8.298 milioni di euro nel primo semestre 2022, +29,4%) − L’incremento è riconducibile ai risultati del business integrato, che riflettono una normalizzazione dei margini rispetto al primo semestre 2022, unitamente al miglioramento deirisultati di Enel Grids

EBITDA a 9.676 milioni di euro (8.2031 milioni di euro nel primo semestre 2022, +18,0%)

EBIT a 6.125 milioni di euro (4.5231 milioni di euro nel primo semestre 2022, +35,4%)

− L’incremento riflette principalmente l’andamento positivo della gestione operativa, i minori adeguamenti di valore e le minori svalutazioni crediti, che hanno più che compensato i

maggiori ammortamenti rilevati nel periodo

• Risultato netto ordinario del Gruppo a 3.279 milioni di euro (2.1572 e 3 milioni di euro nel primo semestre 2022, +52,0%)

− L’aumento riflette l’andamento positivo della gestione operativa ordinaria, che ha più che compensato l’incremento degli oneri finanziari netti dovuto all’aumento del debito lordo e all’evoluzione dei tassi di interesse

1 I dati relativi al primo semestre 2022 sono stati rideterminati, ai soli fini comparativi, per tenere conto della classificazione nella voce “Risultato netto delle discontinued operation” dei risultati afferenti alle attività detenute in Russia (cedute nel corso del 2022), Romania e Grecia in quanto sono stati soddisfatti i requisiti previsti dal principio contabile internazionale IFRS 5 per la loro classificazione come “discontinued operation”.

2 Per una più puntuale rappresentazione, le imposte relative alle partite ordinarie del primo semestre 2022 sono state rideterminate per tener conto del carattere non ordinario del contributo di solidarietà contabilizzato nel corso del primo semestre 2022 per complessivi 50 milioni di euro.

3 I dati relativi al primo semestre 2022 sono stati rideterminati per tenere conto degli effetti dell’Amendment allo IAS 12, in vigore dal 1° gennaio 2023.