GRUPPO DOLOMITI ENERGIA * DECARBONIZZAZIONE: « FIRMATO ASSIEME AD EDISON UN ACCORDO “PPA“, PER LO SVILUPPO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO AD ALESSANDRIA »

EDISON FIRMA UN ACCORDO PPA CON IL GRUPPO DOLOMITI ENERGIA PER LO SVILUPPO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO.

L’accordo, che ha una durata di 10 anni, prevede che Edison realizzi un nuovo impianto di energia rinnovabile contribuendo così alla decarbonizzazione del Paese e il Gruppo Dolomiti Energia ritiri l’energia così prodotta.

Edison, operatore responsabile leader della transizione energetica, e Dolomiti Energia Trading, annunciano la firma di un Power Purchase Agreement (PPA) per la realizzazione da parte dello storico operatore milanese di un impianto fotovoltaico da 7MW ad Alessandria.

L’accordo ha una durata di 10 anni a partire da gennaio 2023 e prevede che il 100% dell’energia rinnovabile prodotta dall’impianto di proprietà di Edison venga ritirato da Dolomiti Energia Trading. Una volta in esercizio, l’impianto, con una capacità installata pari a 7MW, produrrà circa 11 GWh di energia all’anno, equivalente al fabbisogno annuo di circa 4.000 famiglie. L’impianto entrerà in esercizio nel luglio del 2022 e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati a livello di Paese.

La partnership con Dolomiti Energia Trading si inserisce nel piano strategico di Edison che ha definito una roadmap al 2030 in linea con i target italiani ed europei per la neutralità climatica e vede nella produzione da fonti rinnovabili uno dei suoi assi principali. Edison si è posta l’obiettivo di portare la capacità rinnovabile installata dall’attuale 1 GW a 5 GW tra eolico, fotovoltaico e idroelettrico, con una quota dedicata alla produzione di idrogeno verde (500 MW), perseguendo uno sviluppo bilanciato delle diverse fonti di generazione.

“L’impianto fotovoltaico ad Alessandria darà un contributo concreto al processo di decarbonizzazione e alla transizione energetica senza alcun bisogno di ricorrere a misure di incentivazione, ma secondo pure logiche di mercato grazie al PPA – dichiara Fabio Dubini Executive Vice President Gas & Power Portfolio Management & Optimization –. Il nostro augurio è che la collaborazione con il Gruppo Dolomiti Energia prosegua anche nei prossimi anni con nuove iniziative”.

“Siamo felici – ha dichiarato Marco Merler, Amministratore Delegato di Dolomiti Energia Trading – di poter accompagnare Edison in questo percorso. Il Gruppo Dolomiti Energia da tempo ha messo la decarbonizzazione al centro della propria strategia di sviluppo sostenibile. Siamo storici produttori di energia idroelettrica e da molti anni forniamo ai nostri clienti solo energia certificata come rinnovabile. Ogni giorno con i nostri prodotti e servizi green siamo impegnati per generare valore per le comunità e l’ambiente con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del Paese.”

Edison e il Gruppo Dolomiti Energia collaborano dal 2008 con la partnership in Dolomiti Edison Energy (49% Edison e 51% Dolomiti Energia), società di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che gestisce cinque impianti idroelettrici di cui due mini-idro in Trentino con potenza installata di circa 190 MW e una producibilità media annua di oltre 500.000.000 di KWh.

***

Edison

Edison è la più antica società energetica in Europa, con oltre 135 anni di primati, ed è uno degli operatori leader del settore in Italia con attività̀ nell’approvvigionamento, produzione e vendita di energia elettrica e gas naturale e nei servizi energetici e ambientali. La società è impegnata in prima linea nella sfida della transizione energetica, attraverso lo sviluppo della generazione rinnovabile e low carbon, i servizi di efficienza energetica e la mobilità sostenibile, in piena sintonia con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e gli obiettivi definiti dal Green Deal europeo. Edison ha un parco di produzione di energia elettrica altamente flessibile ed efficiente, composto da 200 centrali tra impianti idroelettrici, eolici, solari e termoelettrici a ciclo combinato a gas ad alta efficienza. La potenza netta installata complessiva del Gruppo è di 7 GW. Oggi opera in Italia e Europa, impiegando oltre 4.000 persone.