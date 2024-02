ENAC * INCONTRO ISTITUZIONALE CON ANSV: DI PALMA E QUARANTA, « OBIETTIVO COMUNE, PREVENZIONE E SICUREZZA DI TUTTO IL SETTORE »

11.32 - venerdì 16 febbraio 2024

Oggi 16 febbraio 2024, presso la sede dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac), si è tenuto un incontro istituzionale tra il Presidente Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale Alessio Quaranta con il neo Presidente dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV), Luca Valeriani e il Direttore Generale della stessa, Maria Grazia Salamino.

Nel corso della visita sono stati confermati gli ottimi rapporti di collaborazione in essere tra le due istituzioni, preposte, secondo le rispettive competenze, alla sicurezza del volo.

Il Presidente Di Palma e il Direttore Generale Quaranta si sono congratulati con il nuovo management dell’Agenzia e hanno evidenziato il comune obiettivo della prevenzione e della sicurezza di tutto il settore, auspicando anche «di attivare iniziative congiunte a favore della diffusione della cultura aeronautica per contribuire ad accrescere la consapevolezza della centralità del comparto, soprattutto nell’attuale fase di evoluzione verso una mobilità aerea avanzata, intermodale e sostenibile».

Il Presidente Valeriani ha avuto occasione di ribadire «l’importanza della sinergia tra i due enti, nel comune interesse della safety»; al termine della riunione, ha rivolto un invito, subito accettato dai vertici Enac, a visitare la sede dell’ANSV anche per presentare, dettagliatamente, la specifica attività dei laboratori dedicati alla decodifica e all’analisi dei dati contenuti nei registratori di volo degli aeromobili.