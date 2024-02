ENAC * DATI DI TRAFFICO AEREO: PRESIDENTE DI PALMA, « AUMENTO PASSEGGERI 2023, SETTORE SEMPRE PIÙ ASSET IMPORTANTE PER IL PAESE »

15.45 - giovedì 1 febbraio 2024

Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma commenta il forte incremento dei dati di traffico aereo registrati nel 2023 sugli aeroporti italiani: con oltre 197 milioni di passeggeri, +20% del 2022, è stato superato il periodo pre-Covid con +2% del 2023 rispetto al 2019 ed è stato recuperato il divario registrato nei tre anni precedenti.

“Dati positivi che evidenziano come il settore rappresenti sempre di più un asset importante per l’economia del Paese. La completa ripresa del traffico aereo rispetto al periodo pre-Covid va correlata alla policy Enac che, facendo un parallelo tra la crisi delle Torri Gemelle e quella del Covid, ha ipotizzato una repentina ripresa del traffico, garantendo, con interventi governativi di carattere keynesiano, i lavoratori per la continuità del presidio aeroportuale e sostenendo, con importanti indennizzi, la capacità degli operatori di superare il periodo dell’azzeramento del traffico”.