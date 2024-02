COMUNE TRENTO * CAPITALE VOLONTARIATO: « INAUGURAZIONE CON PRESIDENTE MATTARELLA, MAXISCHERMO IN PIAZZA DUOMO E DIRETTA SU FACEBOOK E YOUTUBE »

14.33 - giovedì 1 febbraio 2024

Capitale del volontariato, meno due giorni all’inaugurazione. Maxischermo in piazza Duomo, diretta anche su Facebook e Youtube

Per l’occasione emesso un francobollo speciale in vendita alla T quotidiano Arena.

Mancano solo due giorni all’inaugurazione di Trento Capitale europea e italiana del volontariato e cresce l’attesa per l’arrivo in città del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ospite d’onore dell’evento. La diretta della cerimonia potrà essere seguita da piazza Duomo, dove sarà montato un grande schermo. Gli Alpini distribuiranno tè e cioccolata calda, mentre Radio Dolomiti dalle 10.30 animerà la piazza con interviste ai protagonisti del mondo del volontariato in attesa dell’inizio della cerimonia previsto per le 11.30. L’evento potrà essere seguito in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Trento, sul canale Youtube del Centro Servizi per il Volontariato Trentino e in differita sulle tre emittenti locali Trentino Tv (alle 15.30), Rttr (sabato alle 21 e a mezzanotte e mezza, domenica alle 10:05) e Tv33.

Ricordiamo che alla T quotidiano Arena si potrà accedere solo con invito già inviato a mille volontari, 400 ragazzi delle scuole medie e superiori con i loro insegnanti, autorità, rappresentanti dell’Università e del mondo della cultura, rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’amministrazione giudiziaria e ai numerosi ospiti internazionali.

Nella giornata dell’inaugurazione saranno svelati per la prima volta il francobollo, la cartolina e il folder dedicato la cui ideazione è stata promossa dalla Città di Trento e autorizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che riconoscendo l’importanza dell’evento lo ha realizzato in collaborazione con Poste Italiane. I materiali saranno acquistabili al desk di Poste Italiane durante la cerimonia.

Nella fascia oraria che va dalle 9.30 alle 12.30 via Fersina potrà essere chiusa a tratti in direzione sud, dalla rotatoria in corrispondenza di Dolomiti Energia a via Ragazzi del ‘99. Gli ospiti dovranno raggiungere la T quotidiano Arena da sud, entro e non oltre le ore 10.30, utilizzando la rotatoria via Marinai d’Italia e quindi immettendosi in via Ragazzi del ‘99.