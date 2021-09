DOLOMITI SUPERSKI * PARTNERSHIP CON IKON PASS: VARALLO, « MOLTO PRIMA DELLA PANDEMIA ABBIAMO INIZIATO A SPINGERE VERSO UN’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL NOSTRO PUBBLICO OLTRE OCEANO »

La Federconsorzi entra a far parte di Ikon Pass, circuito skipass internazionale con sede negli USA, rafforzando così le proprie ambizioni di internazionalizzazione della clientela. A partire dalla stagione sciistica 2021-22 Dolomiti Superski sarà partner per l’Italia e quale destinazione sciistica tra le più grandi al mondo, con la propria offerta di 1.200 km di piste e 450 impianti di risalita in 12 comprensori, conta di attirare nuovi appassionati da tutto il mondo. Anche questo rappresenta un passo deciso e ambizioso verso la ripartenza dopo la crisi pandemica mondiale.

Dolomiti Superski, dal 1° settembre entra ufficialmente a far parte del circuito skipass internazionale Ikon Pass con sede negli Stati Uniti. Lo comunicano congiuntamente Erik Forsell, Direttore Marketing di Alterra Mountain Company e Andy Varallo, presidente di Dolomiti Superski. „Già molto prima della pandemia abbiamo iniziato a spingere verso un’internazionalizzazione del nostro pubblico oltre Oceano. Dopo aver perso la stagione invernale 2020-21 a causa del Covid-19, Dolomiti Superski ora è pronto ad accettare la sfida. Per questo progetto abbiamo trovato in Ikon Pass un partner ideale, che aprirà la porta verso le Dolomiti ad appassionati di sci e snowboard di tutto il mondo. Per noi una grande chance che cogliamo con entusiasmo“ così Andy Varallo nello spiegare l’operazione internazionale che a partire dal 27 novembre prossimo potrebbe portare sulle Dolomiti sciatori dagli USA, Canada, Giappone, Australia e da numerose altre nazioni di tutto il mondo, che fanno parte del circuito di Ikon Pass.

“L’entrata in Ikon Pass di Dolomiti Superski per l’Italia e di Kitzbühel per l’Austria offre ai possessori del nostro skipass globale la possibilità di accedere a due delle destinazioni sciistiche più rinomate delle Alpi, dove l’esperienza in pista è una cosa straordinaria” commenta Erik Forsell, Direttore Marketing di Alterra Mountain Company. “Siamo costantemente alla ricerca di nuove opportunità di espansione della nostra offerta, per poter offrire ai nostri appassionati stazioni esclusive da poter visitare, condividendo così appieno lo spirito della nostra community. E queste due iconiche località europee si sposano perfettamente con questa nostra filosofia”.

I possessori dell’Ikon Pass possono sciare sulle piste di 47 comprensori sciistici in 5 continenti. L’elenco delle destinazioni, tra le quali spiccano località e comprensori molto noti a livello internazionale, è molto ricco e comprende per gli USA Aspen Snowmass, Steamboat, Winter Park, Copper Mountain Resort, Arapahoe Basin Ski Area e Eldora Mountain Resort in Colorado; Squaw Valley Alpine Meadows, Mammoth Mountain, June Mountain e Big Bear Mountain Resort in California; Jackson Hole Mountain Resort nel Wyoming; Big Sky Resort nel Montana; Stratton, Sugarbush Resort e Killington nel Vermont; Windham Mountain nello stato di New York; Snowshoe in West Virginia; Boyne Highlands e Boyne Mountain nel Michigan; Crystal Mountain e The Summit at Snoqualmie nello stato di Washington; Mt. Bachelor nell’Oregon; Schweitzer nell’Idaho; Sunday River e Sugarloaf nel Maine; Loon Mountain nel New Hampshire; Taos Ski Valley nel Nuovo Messico; Deer Valley Resort, Solitude Mountain Resort, Brighton Resort, Alta Ski Area e Snowbird nello Utah; per il Canada Tremblant nel Quebec e Blue Mountain in Ontario; SkiBig3 in Alberta; Revelstoke Mountain Resort, RED Mountain e Cypress Mountain nella British Columbia; in Europa Kitzbühel in Austria, Zermatt in Svizzera e Dolomiti Superski in Italia; per l’Oceania Thredbo e Mt. Buller in Australia; Coronet Peak, The Remarkables, Mt. Hutt in Nuova Zelanda; in Asia Niseko United in Giappone e in Sudamerica Valle Nevado in Chile.

Chi acquista l’Ikon Pass può sciare senza limitazioni in 15 destinazioni del Nordamerica e fino a 7 giorni senza giornate escluse (blackout days) in altre 29 destinazioni in tutto il mondo, compreso Dolomiti Superski. Con la opzione Ikon Base Pass, il numero di destinazioni fruibili senza limitazioni si riduce a 13, mentre le giornate a disposizione nelle restanti 29 destinazioni a livello mondiale diventano 5, con alcune date non disponibili (periodi di punta e festività principali). Attualmente, Dolomiti Superski è l’unica destinazione sciistica italiana compresa nel circuito Ikon Pass.

“L’offerta dei 12 comprensori sciistici di Dolomiti Superski è di altissimo livello e molto nota e apprezzata soprattutto in Europa. Con Ikon Pass contiamo di poterci far conoscere anche nel resto del mondo e siamo sicuri che con il nostro prodotto turistico invernale, in un contesto naturale unico al mondo come quello delle Dolomiti, Patrimonio mondiale UNESCO e impreziosito dal fascino dell’Italian lifestyle, abbiamo grandi possibilità di successo a livello globale nei prossimi anni” così Marco Pappalardo, Direttore Marketing di Dolomiti Superski e in prima linea nel concretizzare questo sodalizio tra una delle più grandi realtà sciistiche in assoluto e uno dei circuiti skipass più gettonati al mondo.

Maggiori dettagli sulla destinazione sciistica Dolomiti Superski su www.dolomitisuperski.com, mentre Ikon Pass è consultabile sul sito www.ikonpass.com.

FACTS

Dolomiti Superski

Dolomiti Superski è la più vasta destinazione sciistica in Italia e comprende 12 comprensori sciistici in altrettante valli delle Dolomiti. Il tutto è situato nel Nordest dell’Italia e comprende un territorio di circa 3.000 km2 tra le province di Bolzano, Trento e Belluno. Oggi l’offerta sciistica comprende 1.200 km di piste battute e 450 impianti di risalita in circa 50 località turistiche – il tutto fruibile con un unico skipass. Dal 2009 le Dolomiti, catena montuosa a sud dell’Arco Alpino, è patrimonio mondiale UNESCO.

Ikon Pass

Ikon Pass riunisce sciatori e snowboarders di tutto il mondo in una community che è alla ricerca delle piste più belle del pianeta. Il sistema globale di skipass, con sede in America, permette ai possessori dell’ambita tessera, di frequentare le più rinomate stazioni sciistiche in cinque continenti, garantendo così, grazie alle stagioni sfasate tra i due emisferi, di potersi divertire sulla neve durante tutto l’anno. L’Ikon Pass è un prodotto di Alterra Mountain Company con sede a Denver in Colorado, USA.