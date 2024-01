RETE 4 – “ È SEMPRE CARTABIANCA “ * 9 GENNAIO 21.26 « LA CONFERENZA STAMPA DEL PREMIER MELONI » (VEDI SEGUI IN DIRETTA TV VIDEO LIVE WEB STREAMING)

08.08 - martedì 9 gennaio 2024

Clicca qui per la diretta video

https://www.mediasetplay.mediaset.it/diretta/rete4_cR4

Domani, martedì 9 gennaio, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer.

Al centro della puntata i temi affrontati dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa tenutasi giovedì scorso, a cominciare dalle questioni economiche e dalle novità della manovra economica.

Spazio poi all’analisi dello scenario internazionale: quale sarà l’evoluzione dei conflitti in Ucraina e in Israele? Proprio in questi giorni il segretario di Stato americano Antony Blinken ha ribadito “l’impegno degli Stati Uniti a raggiungere una pace e una sicurezza durature per israeliani e palestinesi attraverso la creazione di uno Stato palestinese indipendente”.

Infine focus sulla sanità, tra i pronto soccorso presi d’assalto per il picco di influenza, Covid e altri virus respiratori e la carenza di personale.