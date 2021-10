VVF VOLONTARI DI CIMEGO E CONDINO (TN) * LOCALITÀ “PORTE”: « VIOLENTO IMPATTO IERI SERA TRA UN CERVO ED UNA VETTURA, L’AREA È STATA SUBITO ISOLATA E MESSA IN SICUREZZA »

Violento impatto, ieri sera alle 19.40, tra un cervo ed una vettura in località “Porte”, sulla strada che collega Cimego e Condino. Un punto in cui, purtroppo, si verificano spesso incidenti di questo tipo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco volontari di Cimego, che hanno isolato e messo in sicurezza l’area, gestito la viabilità e ripristinato la sede stradale. Intervenuti in supporto anche i Vigili del fuoco Volontari di Condino, dato che le primissime informazioni sembravano indicare la presenza di una persona incastrata a bordo della vettura.

Sul posto anche l’ambulanza ed i carabinieri della stazione di Pieve di Bono.

*

Foto: Corpo vv.f. di Cimego e Vigili del fuoco Volontari di Condino