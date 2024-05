DOLOMITI ENERGIA HOLDING * RELAZIONE FINANZIARIA PRIMO TRIMESTRE 2024: EBITDA A 143 MILIONI / INVESTIMENTI PER 63 MILIONI»

16.32 - martedì 28 maggio 2024

Netta inversione di tendenza rispetto al primo trimestre 2023 caratterizzato da indicatori negativi. Risultati economici eccellenti, con una posizione finanziaria netta che raggiunge i 204 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto ai 268 milioni di fine 2023.

Totale ricavi e proventi consolidati a 538 milioni di euro, in lieve calo rispetto ai 637 milioni dello stesso periodo del 2023, a causa della flessione dei prezzi sui mercati energetici, con benefici per i clienti.

Margine operativo lordo consolidato (EbitDa) a 143 milioni di euro;

Risultato operativo consolidato (Ebit) a 126 milioni di euro;

Risultato di esercizio consolidato a 73 milioni di euro;

Investimenti per 63 milioni in forte crescita;

l Consiglio di Amministrazione, presieduto da Silvia Arlanch, ha approvato oggi gli ottimi risultati relativi ai primi tre mesi del 2024. “Siamo soddisfatti dei risultati molto positivi registrati, che ci consentono di guardare con fiducia al percorso di crescita che il Gruppo ha davanti”. – commenta Stefano Granella CEO del Gruppo – “Guardiamo al futuro con ottimismo, pronti a cogliere nuove opportunità e ad affrontare le sfide del mercato, con l’obiettivo di consolidare e ampliare la nostra posizione di leadership, continuando a generare valore per tutti i nostri stakeholder”.

Nei primi 3 mesi del 2024, il margine operativo lordo (EBITDA) è cresciuto a 143 milioni di euro. Tutti i business hanno migliorato le loro performance e in particolare le attività commerciali e la produzione idroelettrica che raggiunge i 786 GWh rispetto ai 266 GWh del primo trimestre 2023.

I risultati positivi di questi primi 3 mesi e una strategia finanziaria rigorosa adottata dal Gruppo hanno portato ad un miglioramento della posizione finanziaria netta che passa da 268 milioni a fine 2023 a 204 milioni del primo trimestre 2024, consentendo di ottimizzare la resilienza finanziaria del Gruppo e gli indici di solidità patrimoniale.

Investimenti per 63 milioni di euro in crescita

In particolare gli investimenti si sono concentrati nel potenziamento delle reti di distribuzione elettrica, gas e acqua al fine di renderle sempre più performanti e soprattutto resilienti e capaci di garantire la continuità e la sicurezza del servizio anche a fronte di eventi metereologici estremi, oltre a rendere accessibile il servizio, in particolare per quanto riguarda la distribuzione gas gestita da Novareti, a territori oggi non ancora coperti. Importante anche l’investimento nella digitalizzazione e nei sistemi informativi per potenziare e migliorare la capacità operativa del Gruppo e i servizi ai clienti.

Operazioni M&A

In linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del Gruppo previsti dal piano industriale al 2027, nel primo trimestre ’24 il Gruppo ha perfezionato l’acquisto del 67% delle quote di EPQ (società attiva nei servizi in ambito flessibilità ed energy management), arrivando così a detenere l’intero capitale sociale: un’operazione che coniuga l’impegno per la transizione energetica e la volontà di creare valore per famiglie e aziende offrendo al mercato nuovi prodotti e servizi innovativi e green.