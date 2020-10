PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CONTRATTO PUBBLICO IMPIEGO: « VIA LIBERA IN TEMPI BREVI AL RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITà DI VACANZA CONTRATTUALE »

Passi avanti sul rinnovo del contratto del pubblico impiego.Via libera in tempi brevi al riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale.

Incontro oggi in modalità di videoconferenza fra il presidente della Giunta provinciale Maurizio Fugatti, accompagnato dal direttore generale Paolo Nicoletti e dai dirigenti generali Silvio Fedrigotti e Luca Comper, sul tema del lavoro agile, richiesto dalle rappresentanze sindacali di Cgil, Cisl, Uil e Fenalt. Con l’occasione è stata anche affrontata in prima battuta la questione del rinnovo del contratto collettivo dei dipendenti pubblici 2019-2021, a partire dalle previsioni contenute nel Protocollo sottoscritto il 14 gennaio 2020, in seguito sospeso a causa dell’insorgere dell’emergenza posta dal Covid-19.

“Disporremo innanzitutto un via libera in tempi brevi al riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale. – ha detto il presidente Fugatti – E’ inoltre nostra intenzione procedere al rinnovo del contratto collettivo, sulla base di quanto già concordato a gennaio, nella consapevolezza dell’importante apporto offerto dal settore pubblico allo sviluppo del Trentino nel suo complesso.

D’altra parte, la situazione difficile che stiamo tutt’ora attraversando, a partire dal protrarsi della pandemia di Coronavirus, ci impone la responsabilità di attendere una definizione del quadro finanziario, normativo e fattuale più chiara per la Provincia. Questa chiarezza potrebbe determinarsi già entro la fine di novembre, con il varo della manovra finanziaria del Governo e la definizione di alcune questioni ancora sospese, a partire dalle risorse che Roma metterà a disposizione per colmare il mancato gettito 2020. Entro i primi di dicembre, e comunque in vista dell’approvazione della manovra di Bilancio provinciale, la Giunta incontrerà tutte le rappresentanze sindacali del settore – Autonomie Locali, Scuola, Sanità e Ricerca – al fine di definire compiutamente tutto quanto concerne il rinnovo del contratto”.

In tema di smart working, la Provincia ha illustrato i contenuti di un atto di indirizzo preliminare approvato nel corso dell’ultima seduta di Giunta, manifestando la sua volontà di esaminare anche le proposte delle rappresentanze dei lavoratori al fine di utilizzare nel migliore dei modi questo strumento, anche indipendentemente dalla situazione emergenziale venutasi a creare con la pandemia, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le prestazioni offerte dalla pubblica amministrazione ai cittadini.