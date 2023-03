CARLO STEFENELLI (CAMPOBASE) * LETTERA AL SEGRETARIO PATT, MARCHIORI: « AUTONOMIA, SI CERCHINO LEGÀMI PIÙ FORTI CON ALTO ADIGE E TIROLO RILANCIANDO CON FORZA L’”EUREGIO” »

18.31 - lunedì 6 marzo 2023

Gentile direttore Franceschi,

le invio questa mia “Lettera aperta”, indirizzata al Segretario politico Patt, Simone Marchiori.

Cordialità.

Carlo Stefenelli.

*

LETTERA APERTA AL SEGRETARIO DEL P.A.T.T. MARCHIORI.

Caro Segretario Marchiori,

è molto importante per noi trentini leggere le Sue riflessioni sul giornale l’Adige di oggi laddove Lei dichiara, con convinzione, che “l’unica missione del P.A.T.T. è quella di promuovere, non solo difendere, l’Autonomia e con essa gli interessi del Trentino”.

Merita rispetto ed attenzione anche la Sua disponibilità a “rimettere tutto in discussione” se l’alleanza fra P.A.T.T., Lega e liste civiche dovesse subire sostanziali modifiche programmatiche nel caso di una successiva aggregazione di Fratelli d’Italia.

Mi consenta, da trentino a trentino, nel reciproco interesse di difendere fino in fondo l’autonomia del Trentino Alto Adige, di porle alcune domande:

1. E’ veramente convinto che condividere l’idea del Presidente Fugatti e della Lega di perseguire l’obiettivo della macro-regione del Nord, comprendente Veneto, Emilia Romagna, Lombardia ed altre, costituisca realmente una difesa della nostra autonomia speciale? Il Trentino non rischia di ricoprire il ruolo di Cenerentola al traino delle grandi regioni governate dalla Lega?

2. Non sarebbe meglio insistere sulla ricerca di legami sempre più forti con l’Alto Adige ed il Tirolo rilanciando con forza l’Euregio?

3. Non è preoccupato di quello che appare come un ineluttabile destino del suo P.A.T.T. e cioè quello di dover lavorare assieme, in una posizione di minoranza, ad un partito nazionalista e centralista, come Fratelli d’Italia, la cui Presidente Meloni, oggi Premier, è da sempre contraria ad ogni forma di autonomia privilegiando l’unità del territorio nazionale?

4. Non l’ha colpita e preoccupata il fatto che, al momento delle dichiarazioni programmatiche in occasione del dibattito sulla fiducia al nuovo governo Meloni, la Premier abbia dichiarato la volontà di tutelare le minoranze linguistiche riferendosi al solo Alto Adige e dimenticando, od omettendo volutamente, di citare il Trentino?

Se vuol farsi un’idea di quale forza politica metta in primo piano la difesa dell’autonomia del Trentino Alto Adige, ponendola come una priorità assoluta, La invito a leggere il programma del nuovo partito Campobase, presentato sabato scorso ed approvato all’unanimità in occasione del primo congresso, e che troverà pubblicato integralmente sul sito di Campobase.

Credo che, prima di assumere decisioni definitive ed irreversibili, le quali potrebbero portare, nella più pessimistica delle ipotesi, all’autoestinzione del P.A.T.T., varrebbe forse la pena di fare una pausa di riflessione e riprendere un dialogo interrotto non certo per volontà di Campobase.

Il neo eletto Segretario Rech, il Presidente del Comitato dei garanti Piccoli ed il Presidente designato Valduga hanno tutti ribadito la priorità assoluta della difesa dell’autonomia speciale della nostra Regione. Sta ora ai veri autonomisti scegliere i compagni di viaggio con i quali perseguire l’obiettivo comune con coerenza e convinzione.

Con i più cordiali saluti.

*

Carlo Stefenelli

Socio Fondatore di Campobase – Trento