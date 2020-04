ROSSI – DALLAPICCOLA – DEMAGRI (PATT) * BANDIERA EUROPEA AMMAINATA: « IN PIENA EMERGENZA IL PRESIDENTE FUGATTI TROVA IL TEMPO PER CONDIVIDERE IL FILMATO » (VIDEO)

Basta attese inutili, l'Europa faccia subito la sua parte

L’atteggiamento dell’Unione Europea nei confronti del nostro Paese mi ha profondamente deluso. Oggi in un momento nel quale l’Italia si trova in grave difficoltà mi sono sentito abbandonato da questa Europa che non solo non ci ha dato nessuna risposta concreta, ma non è venuta incontro a nessuna delle nostre richieste.Bruxelles sembra ignorare la grave situazione in cui è sprofondata l’Italia non solo dal punto di vista sanitario, ma anche produttivo.Io credo nell’Europa, ma in un'Europa unita che si prenda cura dei Paesi che sono in difficoltà. Quindi basta attese inutili, l'Europa faccia subito la sua parte.

