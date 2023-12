DEMOCRAZIA SOVRANA * TRENTO – SICUREZZA: « BOCCIATI DA GARANTE PRIVACY I PROGETTI MARVEL – PROTECTOR – PRECRISIS, CHI PAGHERÀ LE SCELTE? »

12.54 - giovedì 7 dicembre 2023

Informazione ai cittadini sui progetti bocciati Marvel, Protector e Precrisis. Per i cittadini di Trento si prepara forse un’amara sorpresa natalizia. I progetti finanziati dalla UE denominati Marvel, Protector e Precrisis, che prevedevano una sorta di controllo stringente sui cittadini di Trento, sono stati bocciati dal Garante per la protezione dei dati personali con una nota dello scorso mese di ottobre.

Ora, a fronte di questa posizione del Garante si ipotizza una sanzione – verosimilmente pecuniaria- a danno dell’amministrazione comunale.

Di tutta questa vicenda si ha notizia solo attraverso interrogazioni di consiglieri comunali e stampa locale, perché mai il Sindaco si è premurato di informare i cittadini stessi, attraverso passaggi in consiglio comunale (e forse nemmeno in giunta, come speriamo di appurare con una richiesta di accesso agli atti). Niente informative sui contenuti dei progetti, su quelli della nota del Garante e nemmeno sulla possibile sanzione all’amministrazione della città. Democrazia Sovrana Popolare si chiede come mai sia mancata tanta trasparenza sulle scelte del sindaco e chi pagherà le conseguenze di queste scelte. Su quest’ultimo punto soprattutto, auspichiamo che il sindaco informi e renda maggiormente partecipi i cittadini di Trento. Che non sono suoi sudditi.

Marco Rizzo

Co-fondatore Democrazia Sovrana Popolare (con Francesco Toscano)

Giovanna Giugni

Candidata per Democrazia Sovrana Popolare alle elezioni provinciali di ottobre