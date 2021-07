MUSE – TRENTO * SUMMERTIME: « DAGLI ANIMALI COSTRUTTORI ALLE AVVENTURE ESTREME SU DUE RUOTE, TRE GLI APPUNTAMENTI DAL 14 AL 16 LUGLIO »

Dagli animali costruttori alle avventure estreme su due ruote: a SUMMERTIME si esplorano le meraviglie del pianeta.

14, 15 e 16 luglio 2021, ore 21.30

Giardino del MUSE – Museo delle Scienze, Trento

L’estate di SUMMERTIME, il cartellone di eventi del MUSE, propone tre nuovi appuntamenti serali all’insegna dell’avventura, dalle meraviglie della natura e dei paesaggi trasformati dalla mano dell’uomo. Domani, mercoledì 14 luglio, si torna a parlare di Antropocene con “Lasciare una traccia? Storie di animali costruttori (umani e non)”; giovedì 15 è in programma il secondo incontro legato alla mostra “Terre Alte” di Steve McCurry con gli avventurieri delle due ruote; venerdì 16 debutta sul grande schermo la rassegna “Documondo”, con i documentari naturalistici di “Our Planet” (Netflix), introdotti dagli esperti del MUSE.

*

Mercoledì 14 luglio 2021, ore 21.30

Lasciare una traccia? Storie di animali costruttori (umani e non)

Dialogo tra un’etologa, che ci racconterà come gli animali non umani costruiscano il loro ambiente di vita, e uno dei più innovativi imprenditori italiani, a capo di un progetto di architettura circolare. Con Cristina Castracani, etologa dell’Università di Parma, e Massimo Moretti, imprenditore CEO di Wasp – World’s Advanced Saving Project.

Modera Elisabetta Curzel con la partecipazione di Associazione Acropoli.

*

Giovedì 15 luglio 2021, ore 21.30

Terre Alte su due ruote

Incontro con i testimonial Montura Alessandro de Bertolini, Lorenzo Barone e Dino Lanzaretti, la viaggiatrice e scrittrice Caterina Borgato e Mirco Robaldo di Editoriale Domus. Nell’ambito della nuova mostra fotografica di Palazzo delle Albere “Terre Alte”, le voci di esploratori, innovatori e sportivi raccontano le loro scelte di vita per rendere la montagna un luogo ancora più coraggioso, solidale e sostenibile.

Conduce Gian Luca Gasca, collaboratore di Montagna TV. Evento in collaborazione con Montura e Mart.

*

Venerdì 16 luglio 2021, ore 21.30

Un pianeta (50 min)

Il venerdì sera con “Documondo” il giardino del museo si trasforma in un cinema sotto le stelle. Ad aprire la nuova rassegna, un viaggio tra gli habitat terrestri della famosa docuserie Netflix “Our Planet”, il documentario “Un pianeta”, dedicato alla grande biodiversità della Terra e alle connessioni globali fra i diversi ambienti naturali.

Introducono la serata, Aaron Iemma, presidente dell’Associazione per il WWF Trentino, e Massimiliano Tardio del MUSE.

*

Gli eventi sono gratuiti su prenotazione (tramite Ticketlandia). Le conferenze verranno trasmesse anche in diretta streaming sul canale YouTube del MUSE.