DALZOCCHIO (LEGA) * ORSI: « CONTINUEREMO A LAVORARE AFFINCHÉ LE POLITICHE ADOTTATE SIANO MIRATE A GARANTIRE LA SICUREZZA, DI TUTTI »

18.43 - venerdì 29 settembre 2023

Dalzocchio: “Su orso basta visione politica”. Non posso far a meno di esprimere critica dopo che un gruppo animalisti, in seguito agli eventi verificatisi nelle scorse ore e che hanno coinvolto un’orsa, hanno lasciato scritte minacciose. A fronte di una situazione non chiara circa la morte di un’orsa qualcuno si è apprestato a individuare già presunti e ipotetici colpevoli senza un chiaro motivo e senza indicarli. Tale comportamento è inaccettabile e non può essere tollerato in una società democratica e rispettosa dello Stato di diritto.

Tuttavia, il problema principale di questa vicenda va al di là delle minacce personali.

Il peggio risiede nella mancanza di un reale e sano approccio non ideologico verso un tema delicato come quello relativo alla questione orso. Siamo consapevoli che gli animalisti spesso vedono, noi della Lega, come persone che amano cacciare gli orsi, ma nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. Ciò che vogliamo, come Lega, è garantire la sicurezza di tutti coloro che non vivono nelle grandi città e che necessitano di una vita tranquilla. Non possiamo permettere che le persone siano costantemente minacciate dall’idea di essere sbranate da un plantigrado.

Il tema della convivenza tra l’uomo e l’orso non può essere affrontato in modo estremista o violento. Dobbiamo puntare sulla collaborazione e sul dialogo costruttivo per trovare soluzioni sostenibili ed equilibrate. La Lega ribadisce il suo impegno per il benessere dei cittadini e la salvaguardia dell’ambiente. Continueremo a lavorare affinché le politiche adottate siano mirate a garantire la sicurezza di tutti, senza discriminazioni e senza compromettere la sopravvivenza delle specie protette, come l’orso, ma negli opportuni casi. Quanto sta avvenendo in Trentino esula da ciò.

Mara Dalzocchio