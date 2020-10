PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * OPERAZIONE CC ROS – PORFIDO: FUGATTI, « COMBATTERE I CORPI ESTRANEI CHE TENTANO DI INFILTRARSI NEL TRENTINO »

Il presidente della Provincia sull’operazione condotta dalle forze dell’ordine contro la ‘Ndrangheta. Fugatti: “Combattere i corpi estranei che tentano di infiltrarsi nel Trentino”.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti rivolge un sincero “grazie” alle Forze dell’ordine per l’operazione condotta oggi – come risultato di una articolata attività investigativa sviluppatasi fra Trentino e Calabria – contro le infiltrazioni della ‘Ndrangheta in settori dell’economia provinciale.

“L’esigenza di combattere i ‘corpi estranei’ che cercano di penetrare il tessuto, sano, della nostra economia, è tanto più forte in situazioni di crisi come questa. – sottolinea Fugatti – E’ un dato di fatto che nei momenti di debolezza anche i sistemi più robusti prestino maggiormente il fianco ad intrusioni malevole. Ma proprio come nell’organismo umano, anche negli organismi sociali gli anticorpi possono entrare in gioco e respingere le intrusioni. Tutta la società trentina deve sentirsi impegnata in questa battaglia, a fianco delle Forze dell’ordine e della Magistratura”.