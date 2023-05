APT VAL DI FASSA (TN) * COPPA DEL MONDO SCI FEMMINILE: « LA PISTA “LA VOLATA” DELLA SKI AREA SAN PELLEGRINO OSPITERÀ DUE SUPERG (24 -25/2 – 2024) »

11.57 - giovedì 25 maggio 2023

In Val di Fassa due gare di Coppa del Mondo di sci femminile. Il 24 e il 25 febbraio 2024, la pista “La VolatA” della Ski Area San Pellegrino, ospita due superG delle donne jet dello sci internazionale. Importante ritorno in Coppa del Mondo di sci alpino femminile per la Val di Fassa: sabato 24 e domenica 25 febbraio 2024 la pista “La VolatA”, della Ski Area San Pellegrino, ospiterà due superG. Confermato, infatti, nell’incontro della Fis del 24 maggio, il calendario delle gare di Coppa del Mondo di sci, anticipato nei giorni scorsi, che vedrà il gotha dello sci internazionale di nuovo nella valle ladina il prossimo febbraio. È un ritorno atteso dopo l’ottima prestazione del 2021 quando, sempre su “La VolatA”, furono addirittura tre le gare femminili di velocità (due discese libere e un superG; le prime due vinte da Lara Gut Behrami, mentre la terza dalla nostra Federica Brignone) assegnate alla Val di Fassa a dicembre 2020, dopo l’annullamento di quelle di Yanqing in Cina (causa pandemia).

«In Val di Fassa si sta avverando un sogno», afferma Fausto Lorenz, presidente dell’Azienda per il Turismo della Val di Fassa. «Un’ambizione che perseguiamo da tempo per un settore, quello dello sci, che per noi è di assoluto rilievo. Dopo le gare di recupero di sci femminile del 2021, è una notevole soddisfazione essere inseriti nel calendario ufficiale delle competizioni 2023-2024: è una conferma dell’ottimo lavoro svolto in questi anni e delle competenze maturate sul territorio che ci fanno essere, a tutti gli effetti, una destinazione dello sci mondiale. Ci impegneremo sin d’ora per garantire a questo doppio appuntamento un’organizzazione impeccabile».

Il valore del tracciato sciistico, che assieme ai comprensori sciistici valligiani “Val di Fassa – Carezza” e “Alpe Lusia / San Pellegrino” fa parte del Dolomiti Superski, è sottolineato da Mauro Vendruscolo, presidente della Ski Area San Pellegrino: «A soli sei anni dalla sua creazione, “La VolatA” torna ad ospitare per la seconda volta la Coppa del Mondo. Questo conferma le qualità tecniche di questa pista che ha già dimostrato di essere all’altezza dell’élite dello sci alpino internazionale. Si tratta di un’importante opportunità per il territorio ed è il risultato di un intenso lavoro di squadra da parte di chi questa pista l’ha voluta, di chi ha contribuito a realizzarla e di tutti coloro che hanno fatto sì che potessimo raggiungere questo obiettivo».

La Val di Fassa, forte delle competenze locali e delle esperienze passate, dalle gare di Coppa del Mondo del 2021, ai Mondiali Junior di sci alpino del 2019, alle numerose gare di Coppa Europa (per oltre un centinaio di competizioni internazionali FIS), è quindi già al lavoro per onorare al meglio l’importante appuntamento di sci femminile di fine febbraio