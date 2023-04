DALZOCCHIO (LEGA) * ATTO INTIMIDATORIO A FLAVIO ROSSI: « SOLIDARIETÀ NEI CONFRONTI DEL SINDACALISTA, MA TROPPO SILENZIO SULLE MINACCE A FUGATTI »

15.06 - domenica 30 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

DALZOCCHIO. SOLIDARIETÀ A FLAVIO ROSSI, MA TROPPO SILENZIO SULLE MINACCE RICEVUTE DA FUGATTI.

Il Gruppo Consiliare della Lega Salvini Trentino esprime la sua solidarietà nei confronti del Sindacalista Flavio Rossi, dopo che sono comparsi dei volantini con minacce di morte nelle sedi universitarie di Povo e Mesiano. Ci teniamo a sottolineare la nostra profonda preoccupazione per questa situazione, che dimostra ancora una volta come il clima di odio e violenza stia raggiungendo livelli inaccettabili nella nostra comunità.

Flavio Rossi ha sempre lavorato con dedizione e impegno nei confronti dei lavoratori, difendendo i diritti dei dipendenti. Di fronte ad assurde minacce di morte ci teniamo ad esprimere la nostra solidarietà più sincera. Allo stesso tempo, ci preoccupa il silenzio dei principali protagonisti del mondo sociale trentino, che sembrano non preoccuparsi delle minacce ricevute dal Presidente Fugatti. Non possiamo accettare che il clima di odio e violenza si diffonda anche ai danni di chi ha la responsabilità di guidare il nostro territorio. Esprimere la solidarietà nei confronti del Presidente Fugatti, significa difendere ciò che rappresenta un territorio solidale come è quello Trentino. Da parte nostra quindi una ferma condanna nei confronti di ogni forma di violenza e intimidazione. Solo così potremo costruire una società giusta e democratica, in cui tutti possano sentirsi al sicuro e rispettati.