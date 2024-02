RAI 3 * “CHI L’HA VISTO?”: « IL MISTERO DELLA MORTE DI LILIANA RESINOVICH, AGGIORNAMENTI ANCHE SULLA STRAGE DI FIDENE (21/2 – 21.20) »

18.11 - martedì 20 febbraio 2024

Il mistero della morte di Liliana Resinovich. A “Chi l’ha visto?”, in onda mercoledì 21 febbraio alle 21.20 su Rai 3, ospite in studio Claudio Sterpin, che parla della telefonata intercorsa tra lui e Sebastiano Visintin. E poi, la strage di Fidene: quattro vittime durante una riunione condominiale. La mattanza poteva essere evitata? Nel corso della trasmissione, immagini e documenti inediti. Poi, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.