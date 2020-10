PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * AMBIENTE – TERRITORIO: « LAGO DELLA SERRAIA, AL VIA IL TAVOLO TECNICO AMBIENTALE TRA PAT E COMUNE »

Lago della Serraia, al via il tavolo tecnico ambientale tra Provincia e Comune.

Dopo il sopralluogo dell’Assessore Mario Tonina assieme al nuovo Sindaco di Baselga di Pinè di fine settembre, si è tenuto il primo incontro del tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e il Comune, allo scopo di valutare e proporre interventi per la riqualificazione del lago dopo gli episodi di fioritura algale di quest’estate.

Durante i mesi di agosto e settembre il lago della Serraia è stato interessato da un’intensa fioritura algale, visibile ad occhio nudo per l’anomala colorazione dell’acqua e le striature giallo-verdi molto evidenti che ne hanno interessato la superficie. Questo episodio di fioritura è stato provocato da un ciano batterio, appartenente al genere Dolichospermum, che ha determinato simili episodi anche negli anni passati.

Dalla fine degli anni Novanta il lago manifesta una condizione di marcata eutrofia con frequenti episodi di fioritura algale e da allora è sottoposto a una stretta attività di monitoraggio e di ricerca volta ad approfondire la situazione dell’ecosistema lacustre, nel tentativo di individuare tutte le possibili soluzioni atte ad ottenerne un miglioramento.

A fine settembre c’è stato un sopralluogo presso il lago da parte dell’assessore provinciale Mario Tonina, al quale è seguita la costituzione di un tavolo tecnico fra la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Baselga di Piné, allo scopo di valutare e proporre interventi per la riqualificazione del corpo idrico. Il primo incontro tra il Direttore e i tecnici dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e il neo-sindaco Alessandro Santuari è avvenuto oggi 9 ottobre. Con il tavolo tecnico a cui parteciperanno, oltre all’Amministrazione comunale, tutte le Strutture provinciali di volta in volta interessate, su specifico mandato dell’Assessore Tonina e del Sindaco ci si prefigge di definire in tempi brevi un programma di interventi urgenti e concreti di riqualificazione complessiva dell’area territoriale che interessa il lago e di risanamento della qualità dell’acqua.

Nell’ambito dell’incontro è stato affrontato anche il tema degli scambi idrici tra il lago della Serraia e il soprastante lago delle Piazze, stabilendo che i quantitativi e le modalità dei prelievi idrici effettuati dal lago della Serraia per compensare le perdite del lago delle Piazze saranno valutati nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale nazionale del rinnovo della concessione per il prelievo delle acque che alimentano la centrale idroelettrica di Pozzolago, che è attualmente in corso e vede l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente direttamente presente a fini istruttori.