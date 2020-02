PAT * EX-HOTEL PANORAMA DI SARDAGNA: « A BREVE AL VIA IL BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE »

Ex-hotel Panorama di Sardagna: a breve un bando per la riqualificazione. Novità in arrivo per l’ex-hotel Panorama di Sardagna. La Provincia autonoma di Trento pubblicherà prossimamente, al termine di un percorso durato diversi mesi, un bando di riqualificazione dell’immobile che si affaccia sul capoluogo, in splendida posizione panoramica. Tecnicamente il bando si configurerà come una “concessione di valorizzazione”, con oneri di adeguamento e relativi alle manutenzioni ordinarie e straordinarie a carico del vincitore. La destinazione prevista è di tipo turistico-ricettivo, come già previsto dalla relativa assegnazione urbanistica.

Il bando verrà predisposto con l’ausilio di Cassa del Trentino. La procedura è resa possibile dalla modifica introdotta nel giugno 2019 alla legge provinciale 23/90, che prevede la possibilità di coinvolgere investimenti privati per la riqualificazione dei beni di proprietà provinciale non più necessari all’amministrazione.