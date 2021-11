SKIAREA CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENTA (TN) * TURISMO: « SI TORNA IN PISTA IL 27 E 28 NOVEMBRE, SKIPASS CONTINGENTATI E OBBLIGO DI PRENOTAZIONE »

15:24 - 22/11/2021

Ottimo debutto per il primo weekend sulla neve. Dopo il lungo stop che ha bloccato gli impianti di risalita per quasi due anni, durante lo scorso fine settimana poco meno di 4.000 persone (circa 2.000 al giorno) sono tornate a sciare sulle piste della SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole Val Rendena, il più grande comprensorio sciistico del Trentino con oltre 150 chilometri di piste collegate sci ai piedi.

Numeri contingentati, grande attenzione alla sicurezza e al rispetto della normativa anti Covid-19, oltre che tanta voglia di tornare in pista, sono stati gli ingredienti che hanno consentito a sciatori e snowboarder di divertirsi e vivere due magnifiche giornate di sole e neve nella splendida cornice della SkiArea affacciata sulle Dolomiti di Brenta.

Archiviata con successo la prima sciata di stagione, ora si guarda già al fine settimana del 27 e 28 novembre 2021: un generale abbassamento delle temperature e le nevicate promesse dalle previsioni meteo dovrebbero consentire l’apertura di ulteriori tracciati e impianti di risalita nella zona di Madonna di Campiglio. Anche in questo caso, gli skipass in vendita per le giornate di sabato e domenica saranno limitati a massimo 1000 persone al giorno.

I possessori di stagionale Skirama, PPU Starpass/Mypass e Telepass, inoltre, dovranno prenotare il proprio posto in pista. Le prenotazioni saranno possibili da mercoledì 24 novembre 2021 e andranno effettuate sul sito Ski.it per gli stagionali Skirama e sui rispettivi portali online o App per Starpass/Mypass e Telepass. Tali misure sono state adottate allo scopo di evitare assembramenti e un sovraccarico di sciatori sugli impianti e in pista. La SkiArea, infatti, ha scelto di privilegiare la sicurezza dei propri ospiti e la qualità dell’esperienza sulle piste.

Da venerdì 3 dicembre, quindi, si tornerà a sciare nella zona di Pinzolo e dal giorno successivo, il 4 dicembre, anche a Folgarida Marilleva.

Tutte le informazioni relative alle aperture degli impianti e dei tracciati accessibili, alle condizioni meteo e allo stato delle piste oltre che al bollettino neve sono reperibili sul sito della SkiArea www.ski.it.