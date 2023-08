DAL RÌ (UDC TN-AA) * AUTOGOVERNO: « CHI HA VOLUTO IL “NOT” IN AREA A RISCHIO IDRAULICO ED UNA CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA SU TERRENI INQUINATI A TRENTO NORD? »

08.32 - domenica 27 agosto 2023

Chi ha governato l’Autonomia negli anni in cui Lorenzo Dellai e quell’allegra combriccola svendevano le Fondazioni bancarie, distingueva la Legge elettorale del Trentino da quella che governava i processi elettorali dell’Autonomia regionale, tra il volere un “Not” (Nuovo ospedale Trento) in area a rischio idraulico ed una circonvallazione ferroviaria sui terreni inquinati di Trento Nord, ora faticherà non poco a rivendersi come paladino di quell’attributo di autogoverno così prezioso.

Per chi poi ha zampettato per due decenni tra sinistra e destra o tra autonomisti e centralisti con la regolarità di un pendolo non sarà facile porsi ora come coerente riferimento nel poco angelico coro che comincia già ad elevare il canto delle sirene in vista della scadenza del 22 ottobre.

Il penoso conformismo alle contraddittorie narrazioni altalenatesi nell’intero triennio che va dal primo febbraio 2020 al primo agosto 2022 ci ha mostrato la limpida saldezza delle convinzioni democratiche e la inattaccata fedeltà alla Costituzione dei tanti “budini” che si offrono in ottobre prossimo al giudizio degli elettori. Noi non crediamo che sia necessario da parte di quei prodi dimostrare altro.

Ciò che si è visto è bastato. Non votateli. Votate invece la lista di UdC che almeno nel rinnovamento della proposta politica e nella Costituzione ha dato prova di credere.

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige Südtirol

