DAL RÌ (UDC) * AMMINISTRATIVE PAT: « TRA I CANDIDÀTI I SOCI FONDATORI DI “CI SIAMO!“, PER I GIOVANI ESEMPIO DI COME TENERE “LA SCHIENA DRITTA” »

15.25 - sabato 16 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

CiSiAMO! e ci saremo. Confermiamo con orgoglio a chi ce lo sta chiedendo che tra i vari candidati Udc in occasione della scadenza del 22 ottobre vi sono alcuni dei soci fondatori di Ci SiAMO! APS – Associazione di Promozione Sociale costituita nel marzo 2022 a presidio dei diritti costituzionali violati.

Tutti loro erano in piazza, in prima fila, durante gli oscuri mesi del 2021 e 2022 in cui, nel silenzio di troppi, l’Italia fu teatro di gratuiti soprusi, violente vessazioni ed ingiustificabili discriminazioni costruite da un cattivo esecutivo ai danni di famiglie e lavoratori.

Siamo onorati che coloro che si esposero contro l’esecutivo mentre in tanti restavano in vigile attesa che “passasse la buriana” si mobilitino con noi con tanti altri, in quella sfida.

Contiamo su quella concreta testimonianza di affetto per la Costituzione per dare ai giovani un esempio di come tenere “la schiena dritta” quando tante certezze traballano. Ancora grazie a quei nostri amici!

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc Trentino Alto Adige Suedtirol

