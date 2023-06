DAL RÌ (COMMISSARIO UDC TN-AA) * COALIZIONE CENTRODESTRA: « DOPO LA MERENDA ODIERNA SI DOVRÀ RIPRENDERE IL COORDINAMENTO, IN VISTA DELLE AMMINISTRATIVE TRENTINO »

13.37 - domenica 11 giugno 2023

Dopo la riunione di maggioranza che seguì il voto alle regionali in Lazio e Lombardia vi sono stati alcuni altri appuntamenti elettorali che hanno premiato il centrodestra e che si concluderanno il 25 e 26 prossimi con il voto in Molise. Poi, il 22 ottobre vi sarà la scadenza delle elezioni regionali in Trentino Alto Adige.

In Trentino sul tavolo vi è la proposta di “allargare” la coalizione guidata da Maurizio Fugatti al Patt ed eventualmente a nuove sigle, nate nel frattempo. Abbiamo accettato l’invito per oggi, ad una “merenda” da tenersi in coda all’incontro programmatico della sezione provinciale di FdI a Trento, che ci è stato esteso dal Commissario Provinciale Alessandro Urzì perché modi e contenuti di una proposta di coalizione si basano sulla condivisione, anche e prima ideale che formale, di quei contenuti programmatici che poi la gente sconta sulla propria pelle nell’esercizio del governo di una comunità.

Il ristabilirsi di quel quadro regionale del progetto di autonomia cominciato nel 1972 e tradito nella Legislatura 2003 – 2008 resta per il nostro Partito, l‘Udc, una ragione fondante di questa alleanza di Governo provinciale.

Resta scontato che dopo la merenda odierna, in cui ci saranno certo illustrate le conclusioni dell’incontro programmatico di oggi in FdI, si dovrà riprendere quanto prima l’attività del coordinamento in vista di ottobre e nel quale si terranno senza dubbio in dovuto conto i risultati maturati nel frattempo nelle diverse contese elettorali amministrative.

Roberto Dal Rí

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige

