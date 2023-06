” AZIONE ” * AMMINISTRATIVE TRENTINO: MAZZARELLA, « 80 PRIORITÀ, SU AUTONOMIA – AGRICOLTURA – AMBIENTE – ISTRUZIONE – IMPRESA – SANITÀ – MOBILITÀ- TURISMO »

10.36 - domenica 11 giugno 2023

Ieri, sabato, 10 giugno, Trentino in Azione ha presentato un proprio documento dedicato alle Priorità programmatiche per le provinciali di ottobre. Un fitto e strutturato elaborato che raccoglie più di 80 priorità/proposte sui temi dell’Autonomia, dell’Agricoltura, dell’Ambiente, dell’Istruzione, dell’Impresa, della Sanità, della Mobilità e del turismo.

Trentino in Azione ritiene infatti che , citando il documento, il Trentino debba “essere capace di testimoniare profondamente una sana e proficua attitudine all’autogoverno riportando innovazione, concretezza e risoluzione di problematiche complesse al centro dell’operare politico quotidiano”.

Per raggiungere questo obiettivo, afferma Massimiliano Mazzarella, Coordinatore del Direttivo Provinciale, “Trentino in Azione ha voluto utilizzare un approccio nuovo e inconsueto per la politica a cui oggi siamo abituati e che troppo spesso mette in secondo piano il benessere di noi trentini e il futuro delle prossime generazioni.

Con questo documento quindi, abbiamo voluto dichiarare in modo netto e trasparente come la pensiamo e quali sono le nostre idee. Un modo che crediamo potrà stimolare un serio confronto con i nostri sostenitori ma anche con gli alleati della coalizione calandoci nell’operatività e riavvicinandoci alle esigenze dei trentini”

Il Segretario provinciale Mario Raffaelli ribadisce inoltre come questa iniziativa voglia dare impulso alla campagna elettorale del candidato presidente Francesco Valduga che deve trovare slancio e operatività.

E’ possibile trovare il documento programmatico nella home page del sito di Trentino in Azione raggiungibile al LINK www.azione2023.it