PAT * SCUOLA INFANZIA: « DAL 12 AL 31 GENNAIO LE ISCRIZIONI PER VIA TELEMATICA, SUL PORTALE “VIVOSCUOLA” »

11.33 - martedì 3 gennaio 2023

Iscrizioni per via telematica attraverso il portale di Vivoscuola. Scuola dell’infanzia, dal 12 al 31 gennaio le iscrizioni. Dalle ore 8.00 di giovedì 12 gennaio 2023 alle ore 20.00 di martedì 31 gennaio 2023 sono aperte le iscrizioni alla scuola dell’infanzia: si effettuano online, attraverso l’accesso al portale https://www.vivoscuola.it/iscrizioni, mediante SPID, CIE o Tessera sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi.

Entro gli stessi termini è inoltre possibile iscrivere il proprio figlio anche al servizio di prolungamento dell’orario giornaliero e all’estensione estiva di un mese del calendario scolastico per l’estate 2023.

Il servizio ordinario di scuola dell’infanzia è fornito in regime di gratuità, salvo il concorso finanziario delle famiglie, calcolato in base al sistema di valutazione della condizione economica familiare (ICEF), relativamente ai costi del servizio di prolungamento d’orario giornaliero e di mensa.

Per l’anno scolastico 2023/2024 le agevolazioni tariffarie sono calcolate in automatico, (senza la necessità di presentare – come gli anni scorsi – una specifica domanda al CAF), con la presentazione on line della domanda di iscrizione, utilizzando le dichiarazioni ICEF già disponibili e riferite a valori di reddito e patrimonio 2021, collegate alla Domanda Unica 2022.