CRI – CROCE ROSSA ITALIANA / ROMA * MIGRANTI: «A LAMPEDUSA 10 SBARCHI DALLA MEZZANOTTE, 1.133 PERSONE IN HOTSPOT »

14.06 - mercoledì 15 novembre 2023

A Lampedusa dalla mezzanotte di oggi si sono verificati 10 sbarchi, con l’arrivo all’hotspot di Contrada Imbriacola, gestito dalla CRI, di oltre 520 persone migranti. Nella mattinata è stato effettuato un trasferimento di circa 220 persone a seguito del quale il numero dei presenti nel centro si è attestato, al momento, a 1.133 persone. Lo comunica la Croce Rossa Italiana in una nota. “Gli operatori – dichiara Chiara Nigro, operatrice CRI, presente all’hotspot – stanno effettuando i controlli sanitari e le operazioni di prima accoglienza. Non si segnalano criticità particolari stamattina anche se il numero dei presenti supera quello della normale capienza del centro”.

“Monitoriamo la situazione – dice Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana – e ci adoperiamo affinché la ripresa degli sbarchi in queste ore non comporti il venir meno di quell’assistenza umanitaria che attraverso i nostri operatori e volontari continuiamo da mesi a garantire. Certo, siamo attenti alla situazione che vede in poche ore un aumento ancora una volta di arrivi. Però il sistema dei trasferimenti sta continuando a funzionare e questo consente di tenere sotto controllo una situazione che non può che renderci ancora una volta tutti partecipi di un fenomeno, quello migratorio, che va gestito e che ormai appare costante”.