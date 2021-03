SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * INTERVENTO SULLE DOLOMITI DI BRENTA: « SCIALPINISTA SCIVOLA LUNGO UN PENDIO NELLA ZONA DI POZZA TRAMONTANA, ELITRASPORTATO ALL’OSPEDALE SANTA CHIARA »

Intervento di soccorso per uno scialpinista infortunato sulle Dolomiti di Brenta.

Uno scialpinista del 1982 di San Lorenzo Dorsino è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento per le contusioni riportare dopo essere caduto in fase di discesa e rotolato a valle per diversi metri lungo un pendio nella zona di Pozza Tramontana sul versante sud est di Cima Tosa (Dolomiti di Brenta), a una quota di circa 2.600 m.s.l.m.. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 13 da parte dei compagni di escursione.

Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero ed ha attivato la Stazione di competenza Madonna di Campiglio. Il Tecnico di Elisoccorso e l’equipe medica sono stati verricellati sul posto. L’infortunato, dopo essere stato stabilizzato e imbarellato, è stato recuperato a bordo dell’elicottero con il verricello e trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento. Non è stato necessario l’intervento degli operatori della Stazione Madonna di Campiglio, pronti in piazzola per dare eventuale supporto all’equipaggio dell’elisoccorso.