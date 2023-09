CONSORZIO COMUNI TRENTINI – CAL * SEDUTA 20/9: « AREE PROTETTE, DEFINIZIONE DELLE PREVALUTAZIONI DI INCIDENZA »

Aggiornamenti alla disciplina di attuazione dell’assegno unico provinciale. Parere favorevole.

Nessuna osservazione e parere favorevole del CAL alla proposta di delibera in merito all’Approvazione della disciplina di attuazione dell’assegno unico provinciale per il periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024.

La delibera

Si tratta di alcune modifiche puntuali alla disciplina attuativa dell’AUP per il periodo luglio 23-giugno 24. In particolare:

a) viene modificato il punto 1 della Disciplina nella parte relativa al contributo una tantum di 5.000,00 euro (quota C2), dandosi atto della natura permanente del beneficio dal 1° gennaio 2023, in virtù di quanto previsto dall’assestamento di bilancio provinciale;

b) viene emendata la previsione relativa alla penalizzazione sulla quota A dell’assegno, oggi prevista per chi – essendo in condizione di assumere un impiego – non maturino una copertura previdenziale per almeno 6 mesi all’anno, prevedendo che la penalizzazione stessa non operi per quanti vengano inseriti in percorsi di politica attiva del lavoro concordati con il Centro per l’impiego;

c) in attuazione dell’art. 34 della Legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9 si introduce un incremento dell’assegno di natalità, nella misura massima di 100,00 euro mensili, graduato in relazione all’ICEF, per far fronte alle specifiche spese che le famiglie si trovano ad affrontare nei primi tre anni di vita dei figli;

d) viene integrato il punto 14 della Disciplina, che attualmente regola le ipotesi di rettifica spontanea delle dichiarazioni contenute nella domanda di assegno unico provinciale ad opera del richiedente. In particolare, il punto 14 dispone che, ove la rettifica abbia effetto sull’importo dovuto, si proceda ad erogazione o a compensazione. Si ritiene opportuno disciplinare le ipotesi di rettifica d’ufficio delle domande di assegno unico con le medesime modalità.