SEN. CONZATTI (ITALIA VIVA) * DDL ZAN: « DOBBIAMO ANDARE AVANTI SPEDITI NELLA SUA APPROVAZIONE COME AVVENUTO ALLA CAMERA, LA NOSTRA POSIZIONE È STATA E SARÀ RIFORMISTA »

“Bene che Italia Viva in Senato giochi un ruolo da mediatrice, facilitando un accordo che non snaturi il messaggio anti omofobo e che permetta l’approvazione del decreto.

L’errore da evitare è depositare emendamenti che colpiscono al cuore le fattispecie d’innesco dell’omofobia, mi riferisco in particolare all’ art. 2 del Ddl” dichiara la senatrice Donatella Conzatti di Italia Viva, segretaria della commissione bilancio di palazzo Madama.

“Sul Ddl Zan dobbiamo andare avanti spediti nella sua approvazione come avvenuto alla Camera. La posizione di Italia Viva è stata e sarà riformista” conclude la Conzatti.