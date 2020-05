RAI RADIO1 – “ UN GIORNO DA PECORA “  BONAFEDE: FARAONE, « SE NON AVESSE FATTO CADERE IL GOVERNO AVREI VOTATO Sì A MOZIONE BONINO »

“Quello di oggi è un voto sulla prosecuzione del governo, se avessimo votato solo sul ministro avremmo fatto scelte diverse. I nomi di Italia Viva che dovrebbero entrare nel governo? Sono grandi fesserie, su ministri e posti di governo vi assicuro che non abbiamo chiesto proprio un tubo”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Davide Faraone, capogruppo Italia Viva al Senato.

“Quello che ha scritto Bonino nella mozione lo condivido in pieno, sono le questione già espresse da noi sul tema della giustizia. Ma la Bonino è una senatrice d’opposizione, può non porsi il problema della tenuta del governo. Io di fronte ad un premier che mi pone la questione di fiducia mi chiedo se in questo momento sia corretto far cadere il governo, aprendo una crisi mentre i cittadini attendono i bonus, la cassa integrazione e tutto il resto. Sarebbe stato un errore”. Quindi se la conseguenza non fosse stata la caduta del governo avreste votato sì alla mozione Bonino? “Assolutamente sì”, ha concluso Faraone a Rai Radio1.