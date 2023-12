CONSIGLIO REGIONALE TN-AA * FAMIGLIA E OCCUPAZIONE: VICEPRESIDENTE KOMPATSCHER, « OLTRE 1,5 MILIONI PER IL FONDO REGIONALE »

14.45 - sabato 9 dicembre 2023

Ammonta a 1.504.284,62 euro la somma che il Consiglio regionale ha provveduto a trasferire quest’anno sul bilancio regionale a favore del Fondo per il sostegno della famiglia e dell’occupazione. Ogni provincia avrà a disposizione 752.142,31 euro per portare avanti progetti già approvati sul territorio.

Dal 2015 ad oggi il fondo della famiglia e per l’occupazione ha raccolto poco più di 40 milioni e 200 mila euro, poco più di 20 milioni e 100 mila euro per ogni singola Provincia.

Con le risorse assegnate prima del 2020 (8.633.419,19 euro) la Provincia autonoma di Trento ha attivato dall’inizio dell’istituzione del Fondo 10 progetti per l’occupazione per un totale di 4.300.000,00 euro, 10 progetti nel sociale per una spesa di circa 2.300.000,00 euro e 6 progetti per le famiglie bisognose per un totale di circa 2.000.000,00 euro.

Con le stesse risorse assegnate prima del 2020 la Provincia autonoma di Bolzano ha realizzato 14 progetti per l’aumento dell’ occupazione per un costo di 3.200.000,00 euro, 13 progetti sono stati attivati nel sociale per un totale di 2.260.000,00 euro e nove progetti sono realizzati per aiutare le famiglie per un totale di circa euro 3.170.000,00 euro.

“Le risorse del Fondo Famiglia e Occupazione, messe a disposizione delle due Province, hanno permesso la realizzazione di progetti innovativi che hanno avuto un impatto positivo sulla vita dei cittadini – ha ricordato il Vice Presidente della Regione Arno Kompatscher – In alcuni casi, questi progetti sono stati così efficaci da diventare parte integrante delle attività delle amministrazioni. Il Fondo si è dimostrato uno strumento prezioso per migliorare la qualità della vita delle persone.”

ÜBER 1,5 MIO. EURO FLIESSEN IN DEN REGIONALEN FONDS ZUR UNTERSTÜTZUNG DER FAMILIEN UND DER BESCHÄFTIGUNG

Der Regionalrat hat dem regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung 1.504.284,62 Euro für das Jahr 2023 zugewiesen. Jede Provinz wird somit über 752.142,31 Euro für die Verwirklichung bereits genehmigter Projekte verfügen.

Seit 2015 sind in den Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung über 40,2 Mio. Euro eingeflossen, d. h. über 20,1 Mio. Euro pro Provinz.

Dank der Mittel, die seit der Einrichtung des Fonds bis zum Jahr 2019 zugewiesen wurden (8.633.419,19 Euro), konnte die Autonome Provinz Trient 10 Projekte zur Förderung der Beschäftigung (insgesamt 4,3 Mio. Euro), 10 Projekte im Sozialbereich (ca. 2,3 Mio. Euro) und 6 Projekte zur Unterstützung benachteiligter Familien (ca. 2 Mio. Euro) realisieren.

Mit dem gleichen Betrag konnte die Autonome Provinz Bozen 14 Projekte zur Förderung der Beschäftigung (3,2 Mio. Euro), 13 Projekte im Sozialbereich (2,26 Mio. Euro) und 9 Projekte zur Unterstützung der Familien (rund 3,17 Mio. Euro) umsetzen.

Wie der Vizepräsident der Region Arno Kompatscher erklärte, konnten beide Provinzen durch die Mittel des Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung innovative Projekte verwirklichen, die das Leben der Bürgerinnen und Bürger positiv beeinflusst haben. In manchen Fällen haben sich diese Projekte derart bewährt, dass sie in die planmäßige Tätigkeit der Landesverwaltungen übernommen wurden. Der Fonds habe sich als ein wertvolles Instrument erwiesen, um die Lebensqualität der Bevölkerung zu steigern.