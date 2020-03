RAI 3 – “ TUTTA SALUTE “ « AGGIORNAMENTI SUL CORONAVIRUS, L’IMPORTANZA DI DONARE IL SANGUE »

Aggiornamenti sul coronavirus, l’importanza di donare il sangue. Nella puntata di Tutta Salute, in onda domani, venerdì 20 marzo, alle 11.00 su Rai3, il professor Stefano Vella, Docente di Salute Globale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, aggiornerà i telespettatori sui nuovi sviluppi del Coronavirus, spiegherà a che punto è la ricerca di un vaccino e ricorderà quali sono le norme da seguire per limitare le possibilità di un contagio. In studio, come sempre, saranno presenti Michele Mirabella e Pier Luigi Spada.

Poi, ancora, si cercherà di capire come difendersi in casa, e soprattutto in cucina, dal virus. L’acqua può essere contaminata? La verdura cruda può essere mangiata senza rischi? Chiarirà i dubbi il professor Luca Piretta, Gastroenterologo presso il Campus Biomedico di Roma.

Nella seconda parte Carla Bruschelli, medico di famiglia, spiegherà quali sono i farmaci fondamentali da tenere nell’armadietto di casa, soprattutto ora che è necessario ridurre all’essenziale qualsiasi uscita.

Perché, infine, è importante donare il sangue? In questo momento è possibile farlo in assoluta sicurezza? Farà chiarezza il dottor Gianpietro Briola, Presidente Avis, che sarà ospite di Carlotta Mantovan.