CONFINDUSTRIA TRENTO * ENERGIA E GAS: « RISPARMIO DI 29 MILIONI PER LE IMPRESE ADERENTI AL “CONSORZIO ASSOENERGIA”, DI CUI 22,67 MLN PER LA CORRENTE ELETTRICA »

Energia elettrica e gas: alle imprese aderenti al consorzio Assoenergia un risparmio totale di 29 milioni di euro. Risparmi del 30% per l’energia elettrica e del 45% per il gas rispetto al prezzo di mercato: è quanto è riuscita ad assicurare Assoenergia alle aziende aderenti al Consorzio presieduto da Mario Dorighelli. I numeri sono stati valorizzati nel corso dell’assemblea del Consorzio, convocata nei giorni scorsi a Palazzo Stella.

Accanto al presidente Dorighelli e al direttore generale di Confindustria Trento Roberto Busato, il Presidente degli industriali Fausto Manzana ha evidenziato le ottime prestazioni del Consorzio, pur nel corso delle violente ed inaspettate escalation dei prezzi delle commodities durante tutto il 2022. “Il delta di 100 euro tra Consorzio e mercato – ha spiegato Manzana -, pari al 30% in meno, ha permesso a consuntivo un risparmio di 22,67 milioni di euro per la sola energia elettrica.

Quanto al gas, nell’anno termico 2021-2022, la protezione del prezzo con una quota a prezzo fisso del 50% a 26,5 €cent/Smc ha permesso di ottenere un prezzo medio di Assoenergia di 77,6 €cent/Smc contro l’1,29 € del mercato. Si parla in questo caso del 45% in meno, per un risparmio di 6,19 milioni di euro per le aziende. In termini complessivi, per le aziende il beneficio è stato di circa 29 milioni di euro. Anche il gruppo di acquisto di Confindustria Trento ha potuto in parte beneficiare di questi vantaggi”.

Nel corso dell’Assemblea, i soci hanno anche eletto un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione: si tratta di Paolo Felicetti (pastificio Felicetti Spa) azienda consorziata con elevati consumi di gas naturale.

L’Assemblea ha infine approvato il bilancio consuntivo 2022 e il bilancio di previsione 2023, nel quale è previsto un aumento del budget necessario a potenziare la struttura con una seconda risorsa che verrà impiegata a partire dalla seconda metà dell’anno: una necessità dovuta alla sempre maggiore urgenza di un presidio dei temi del Consorzio, anche a favore di una platea sempre più larga di imprese associate a Confindustria Trento.