APT GARDA DOLOMITI (TN) * SOSTENIBILITÀ: « PRESENTATA AGLI OPERATORI TURISTICI LA CERTIFICAZIONE “GSTC“, LA PIÙ AUTOREVOLE IN CAMPO TURISTICO A LIVELLO MONDIALE »

Nel Garda Trentino turismo certificato sempre più green. Con la certificazione GSTC (Global Sustainable Tourism Council) per le strutture ricettive, il territorio intende rispondere alla crescente richiesta degli ospiti che prediligono un soggiorno sostenibile. Per sottolineare come la sostenibilità stia diventando un tema sempre più importante in un contesto turistico come quello del Garda Trentino, Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., in collaborazione con Trentino Marketing area ATA (Agenzie Territoriali d’Area), ha presentato agli operatori turistici la certificazione GSTC, la più autorevole in campo turistico a livello mondiale.

L’incontro ha evidenziato quanto l’ospite prediliga sempre più strutture attente al tema della sostenibilità, trasformandolo in un criterio determinante per la scelta del proprio soggiorno. Non a caso, secondo il Sustainable Travel Report 2022 rilasciato da Booking “quasi la metà degli intervistati (46%) ha infatti dichiarato di aver scelto una struttura ecosostenibile nel corso degli ultimi 12 mesi”.

È stata dunque individuata la necessità di un percorso di accompagnamento, coerente con il posizionamento e l’impegno di diventare una smart&green destination, per tutte quelle strutture ricettive che vogliono aumentare il proprio vantaggio competitivo e applicare la sostenibilità a tutto campo, da quella ambientale a quella di governance interna. L’APT Garda Dolomiti, nel più ampio progetto trentino verso la sostenibilità, intende infatti procedere verso la certificazione di DMO e sostenere in questo percorso le strutture ricettive.

Il tema era già stato affrontato lo scorso dicembre in occasione di Garda Tourism Factory, sottolineando come molti ospiti del mercato DACH fossero disposti anche a pagare un prezzo più alto per una struttura attenta alla sostenibilità: per questo l’APT ha scelto di avviare un processo verso la certificazione di sostenibilità secondo gli standard GSTC, riconosciuta dalla United Nation World Tourism Organization.

“Sono sempre più gli ospiti attenti al tema sostenibilità. Non solo: una ricerca sui mercati di lingua tedesca ha dimostrato come il 23% degli ospiti sia anche disposto a pagare un prezzo maggiore per un albergo attento a questo aspetto. Si tratta di una quota crescente di mercato e sono convinto che l’adesione di un buon numero di strutture a uno standard internazionale come quello GSTC, nato dal turismo e per il turismo, rappresenterà un valore aggiunto per tutto il territorio” – ha dichiarato il Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., Oskar Schwazer.

“Aderire ad una certificazione come quella GSTC promossa dal Global Sustainable Tourism Council significa in primo luogo ripensare in un’ottica diversa la propria idea di management – ha aggiunto Klaus Pichler, proprietario dell’hotel Weihrerhof di Soprabolzano, certificato GSTC, riportando la sua esperienza personale -. Quando si parla di sostenibilità si pensa subito agli aspetti puramente ambientali, ma in realtà è molto di più: come scegliere prodotti locali per il proprio menu, garantire il benessere dei dipendenti e saper raccontare ai propri ospiti il perché di determinate scelte. Sono proprio i nostri clienti a esprimere soddisfazione per questo percorso che abbiamo intrapreso e a sceglierci per le loro vacanze.”

Per coloro che non hanno potuto partecipare all'incontro del 7 marzo, è possibile iscriversi al webinar venerdì 15 marzo alle ore 9 al seguente link: gardatrentino.it/gstc.