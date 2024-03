PAT * “PRIMAVERA IN PALAFITTA 2024”: « INCONTRI DI ARCHEOLOGIA DIMOSTRATIVA – LABORATORI – VISITE GUIDATE PARTECIPATE, DA DOMENICA 17 MARZO »

14.17 - lunedì 11 marzo 2024

Domenica 17 marzo 2024 il primo appuntamento al Museo delle Palafitte e dal 30 marzo anche al Parco Archeo Natura. “Primavera in palafitta”: dopo il grande successo del 2023 riparte la stagione delle palafitte di Fiavé. Anche quest’anno per le Palafitte Patrimonio Mondiale UNESCO di Fiavé la bella stagione riparte con la rassegna “Primavera in palafitta”: incontri di archeologia dimostrativa, laboratori, visite guidate partecipate, attività per famiglie e workshop per adulti. La proposta è dei Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici provinciale e prevede da marzo a maggio numerose iniziative al Museo delle Palafitte di Fiavé e, dal 30 marzo, anche al bellissimo spazio aperto del Parco Archeo Natura.

Visitatori e i partecipanti alle iniziative potranno compiere un emozionante viaggio nel passato e conoscere curiosità e aspetti della vita quotidiana degli antichi abitanti che 3.500 anni fa vivevano sulle palafitte del lago Carera. Si inizia domenica 17 marzo con un doppio appuntamento al Museo: alle ore 14 “Il museo delle storie nascoste”, un laboratorio per famiglie per creare un piccolo albo illustrato ispirato a uno o più reperti esposti in museo; alle ore 16.30 “Avete detto palafitte?”, una visita guidata partecipata per esplorare il museo in compagnia di un’archeologa. A partire dalle festività pasquali Parco e Museo saranno visitabili entrambi nei giorni di sabato, domenica, lunedì e festivi dalle ore 13 alle 18 fino al 17 giugno e dal 22 giugno tutti i giorni dalle ore 10 alle 19.

Con più di 20.000 visitatori nel 2023, le palafitte di Fiavé, incluse nel Patrimonio Mondiale UNESCO, sono un importante presidio culturale e costituiscono un valore aggiunto che arricchisce l’offerta turistica del territorio. L’attenzione però non è rivolta solo ai numerosi turisti che frequentano il luogo, soprattutto nei mesi estivi. Particolare riguardo è riservato ai residenti del Comune di Fiavé che dallo scorso anno possono accedere gratuitamente alle due strutture. Un modo per facilitare la partecipazione e la fruizione del patrimonio archeologico da parte della comunità locale, prima custode di queste preziose testimonianze del passato.

Con la primavera sono numerose le classi scolastiche dal Trentino e da fuori provincia che parteciperanno ai percorsi e ai laboratori didattici a cura dei Servizi Educativi, tanto da aver già esaurito le possibilità di prenotazione a Fiavé. Un segnale di grande interesse per i 19 percorsi didattici offerti ad alunni e studenti dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado.

Parco e Museo hanno un occhio di riguardo anche per le famiglie con bambini. Entrambi hanno ottenuto l’assegnazione del marchio Family in Trentino e fanno parte del Distretto Famiglia delle Giudicarie. Oltre a tariffe agevolate e spazi dedicati all’accoglienza, offrono lungo il percorso espositivo postazioni a portata di bambino allestite appositamente per i visitatori più piccoli con giochi, oggetti, mappe e schede colorate che invitano ad osservare e riconoscere i reperti in mostra trasformando così la visita in un giocoso viaggio nel passato. Le strutture museali di Fiavé sono inoltre convenzionate con l’Euregio Family Pass, la carta famiglia della Provincia autonoma di Trento, gratuita e valida per tutte le famiglie residenti in provincia con almeno un figlio minorenne che permette di usufruire di sconti e tariffe speciali presso numerosi enti convenzionati, sia pubblici che privati, in Trentino, Alto Adige e Tirolo.

Novità di quest’anno è il Trentino Archeo Pass un comodo e vantaggioso abbonamento per tutta la famiglia che permette al costo di 20 euro annuali sia l’ingresso al Museo che al Parco Archeo Natura sia la partecipazione a visite guidate, laboratori e eventi. E’ possibile sottoscrivere anche un abbonamento al costo di 25 euro per accedere tutto l’anno ai due siti di Fiavé, al Museo Retico a Sanzeno e ai siti della Tridentum romana: lo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas e la Villa romana di Orfeo di Trento.

Primavera in palafitta: gli appuntamenti dal 17 marzo al 26 maggio 2024

Domenica 17 marzo | Museo delle Palafitte di Fiavé

ore 14 Il museo delle storie nascoste | Laboratorio per famiglie per creare un piccolo albo illustrato ispirato a uno o più reperti esposti in museo. Attività adatta per bambini dai 4 anni. In collaborazione con la Biblioteca di Valle delle Giudicarie Esteriori | Partecipazione 4 euro previa prenotazione. La quota non comprende l’ingresso al museo. Prenotazione telefonica al numero 335 1578640 entro le 12 del giorno dell’iniziativa. Minimo 5 massimo 20 persone

ore 16.30 Avete detto palafitte? | Visita partecipata alla scoperta della vita quotidiana del villaggio palafitticolo di Fiavé di 3500 anni fa. Partecipazione 3 euro. La quota non comprende l’ingresso al museo.

Lunedì 1 aprile | Parco Archeo Natura

dalle ore 14 alle 16.30 Bentornato al Parco! | Archeologia dimostrativa per adulti e bambini. Partecipazione gratuita, ingresso a pagamento

Domenica 14 aprile | Museo delle Palafitte di Fiavé

ore 14 L’officina della lana cotta | Laboratorio per famiglie alla scoperta della lana e dei suoi molteplici utilizzi, per realizzare un’originale pecorella in feltro. Attività adatta a bambini a partire dai 5 anni. Partecipazione 4 euro previa prenotazione. La quota non comprende l’ingresso al museo. Prenotazione al link www.cultura.trentino.it/Appuntamenti/L-officina-della-lana-cotta6 oppure al tel. 334 6807276 entro le ore 18 del giorno precedente l’iniziativa. Minimo 5 massimo 20 persone

ore 16.30 Avete detto palafitte? | Visita partecipata alla scoperta della vita quotidiana del villaggio palafitticolo di Fiavé di 3500 anni fa. Partecipazione 3 euro. La quota non comprende l’ingresso al museo.

Domenica 28 aprile | Parco Archeo Natura

ore 14 Palafitticolo anch’io | Laboratorio per famiglie per conoscere e sperimentare le diverse attività praticate nelle palafitte dell’età del Bronzo. Partecipazione 4 euro previa prenotazione. La quota non comprende l’ingresso al parco. Prenotazione al linkwww.cultura.trentino.it/Appuntamenti/Palafitticolo-anch-io12 oppure al tel. 334 6807276 entro le ore 18 del giorno precedente l’iniziativa. Minimo 5 massimo 20 persone.

ore 16.30 Un giorno in palafitta | Visita guidata partecipata sulle tracce degli antichi abitanti delle palafitte di Fiavé. Partecipazione 3 euro. La quota non comprende l’ingresso al museo.

Domenica 12 maggio | Museo delle Palafitte di Fiavé | Kid Pass Days

ore 14.30 100% latte | Laboratorio per famiglie per conoscere la produzione di latticini nei villaggi palafitticoli di Fiavé-Carera. Partecipazione gratuita previa prenotazione. Ingresso a pagamento

Prenotazione al link www.cultura.trentino.it/Appuntamenti/100-latte36 oppure al tel. 334 6807276 entro le ore 18 del giorno precedente l’iniziativa. Minimo 5 massimo 20 persone

ore 16.30 Avete detto palafitte? | Visita partecipata alla scoperta della vita quotidiana del villaggio palafitticolo di Fiavé di 3500 anni fa. Partecipazione gratuita. Ingresso a pagamento

Sabato 18 maggio | Museo delle Palafitte di Fiavé

ore 16.30 Come creta tra le mani | Prove pratiche di lavorazione dell’argilla, con le tecniche ad espansione e a colombino, accompagnate da una tazza di tè e dalla lettura di racconti di donne straordinarie tra antichità e presente. In collaborazione con Biblioteca di Valle delle Giudicarie esteriori. Attività per adulti. Ingresso e partecipazione gratuita. Minimo 5 massimo 20 persone. Prenotazione richiesta al numero 335.1578640 entro le 14 del giorno dell’iniziativa.

Domenica 26 maggio | Parco Archeo Natura

ore 14 Lino e lana… la matassa si dipana | Laboratorio per conoscere e sperimentare la lavorazione delle fibre e dei tessuti nell’antichità. Partecipazione 4 euro previa prenotazione. La quota non comprende l’ingresso al parco. Prenotazione al link www.cultura.trentino.it/Appuntamenti/Lino-e-lana-la-matassa-si-dipana41 oppure al tel. 334 6807276 entro le ore 18 del giorno precedente l’iniziativa. Minimo 5 massimo 20 persone

ore 16.30 Un giorno in palafitta | Visita guidata partecipata sulle tracce degli antichi abitanti delle palafitte di Fiavé. Partecipazione 3 euro. La quota non comprende l’ingresso al museo.