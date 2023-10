CONFCOMMERCIO TRENTINO * IL “CRISTO DELLA STRADA”: « AUTOTRASPORTATORI DEL BRENNERO UNITI, C’È PREOCCUPAZIONE PER LO SVILUPPO DEL SETTORE »

14.39 - venerdì 13 ottobre 2023

Autotrasportatori del Brennero uniti: c’è preoccupazione per lo sviluppo del settore. Cerimonia al Cristo della Strada nei pressi dell’A22 a Brentino Belluno: le FAI Conftrasporto di Trento, Verona e Bolzano unite contro il problema dei valichi alpini, caro gasolio e costo del personale, oltre alla ormai cronica mancanza di autisti.

Si è svolto lo scorso 8 ottobre 2023 presso il Santuario del “Cristo della Strada” a Brentino Belluno e successivamente presso la cantina Valdadige per il momento conviviale l’evento voluto dal Coordinamento della F.A.I del Brennero costituito dalle FAI di Trento Verona e Bolzano per festeggiare il “Cristo della Strada”.

Nella giornata dedicata agli autotrasportatori, il Coordinamento F.A.I. del Brennero, assieme ai propri associati accompagnati dalle loro famiglie ed alla presenza di personalità politiche ed istituzionali si è ritrovato per un momento di preghiera, di aggregazione e immancabilmente di riflessione.

Dopo la messa, particolarmente sentita e partecipata dagli autotrasportatori che hanno voluto così ricordare i propri defunti della strada o nello svolgimento della professione, il nutrito gruppo si è spostato per il pranzo conviviale presso la cantina Valdadige per pranzare in compagnia ed allegria.

Non è mancato tuttavia un momento importante che ha visto esprimere da parte del Presidente F.A.I. trentino Andrea Pellegrini e dal suo corrispettivo F.A.I. veronese Moreno Santarosa la preoccupazione per l’economia del Paese ed in particolare per lo sviluppo del settore, ostacolato dai problemi ai valichi alpini, dal caro gasolio e dal costo del denaro, del lavoro e dalla carenza ormai cronica di personale viaggiante.

Toccante discorso di saluto del presidente onorario nazionale F.A.I. Antonio Petrogalli che dall’alto della sua veneranda età ed esperienza da autotrasportatore ha saputo arringare i presenti con un accalorato quanto partecipato intervento.

Presente, a sostegno dell’iniziativa il presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Trento e presidente di Confcommercio Trentino Giovanni Bort che ha contribuito con un discorso attento e puntuale alle tematiche di sistema, confermando la propria disponibilità istituzionale e personale al sostegno delle problematiche del comparto confidando comunque nel lavoro continuo e circostanziato del presidente Andrea Pellegrini.

Erano presenti inoltre l’europarlamentare Paolo Borchia membro della Commissione per i trasporti e il turismo, il deputato Flavio Tosi vice presidente della IX Commissione permanente (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) e la consigliera Provinciale trentina Vanessa Masè, sempre vicina al mondo dell’autotrasporto trentino, che nel suo intervento toccando argomenti di rilievo inerenti il settore ha sapientemente voluto sottolineare l’importanza delle Associazioni degli imprenditori come la F.A.I. che riescano a cogliere le problematiche quotidiane di sistema , le criticità, per poi trasferire al mondo politico le questioni che necessitano di attenzione e discussione e di realizzazione.

L’evento è stato appoggiato anche da numerosi sponsor del settore, ampiamente ringraziati, che con la loro presenza hanno contribuito in termini economici alla sua realizzazione, promuovendo altresì i propri prodotti e servizi ai soci presenti.