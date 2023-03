CONSORZIO SAIT COOP E BANCO ALIMENTARE TN-AA/LANDESTAFEL ODV * SOLIDARIETÀ: « DONÀTI OLTRE 55.000 EURO, GRAZIE AL CALENDARIO SOLIDALE E ALLA COLLETTA ALIMENTARE »

13.06 - giovedì 9 marzo 2023

Presentati i risultati delle ultime due iniziative: la nuova veste solidale del Calendario Coop 2023 ha permesso di raccogliere più di 48.000 euro, mentre tramite la Colletta Alimentare sono stati donati altri 7.000 euro di merce e raccolte 70 tonnellate di cibo. La collaborazione tra il Consorzio SAIT Coop e il Banco Alimentare del Trentino Alto Adige nel 2023 compie 26 anni. Molte le attività organizzate: dalla raccolta quotidiana delle eccedenze alimentari alle iniziative speciali durante l’emergenza Covid che hanno permesso di raccogliere 125.000 euro, fino alla donazione dei punti dei Soci che ha superato i 63.000 euro in 8 anni

Una collaborazione all’insegna della solidarietà, iniziata nel 19971, contraddistinta da importanti risultati a favore di persone e famiglie bisognose. SAIT Coop (Consorzio delle Cooperative di Consumo Trentine) e Banco Alimentare del Trentino Alto Adige/Landestafel ODV hanno presentato i risultati dell’ultima raccolta fondi legata al Calendario Coop 2023 Solidale e alla Colletta Alimentare, svoltasi tra il 26 novembre e l’8 dicembre 2022, portando ad una donazione complessiva di oltre 55.000 euro.

«Siamo estremamente orgogliosi dei risultati raggiunti da quest’ultima attività solidale, frutto di una storica collaborazione fra Banco Alimentare del Trentino Alto Adige/Landestafel ODV e le Cooperative», commenta Renato Dalpalù, Presidente del Consorzio SAIT Coop. «Una relazione consolidata che mette al centro solidarietà e generosità, possibili solo grazie al contributo dei nostri Clienti e Soci, che si sono dimostrati sempre disponibili a fare la propria parte, a favore di chi maggiormente bisogno. Ancor più importante è stato il fatto che l’iniziativa ha visto coinvolte le cooperative aderenti in tutto il territorio presidiato dai Supermercati Coop e Famiglia Cooperativa nelle provincie di Trento e Bolzano, ma anche in Veneto e Lombardia».

A fine 2022, in occasione dei 25 anni di collaborazione, il Calendario Coop è diventato solidale, raccogliendo la sfida che le Cooperative di consumo aderenti al Consorzio SAIT Coop avevano lanciato, puntando sulla generosità dei Soci e dei Clienti che potevano donare 50 centesimi o 50 punti raccolti sulla Carta in Cooperazione. La Coop ha raddoppiato questa cifra, che arrivava così ad 1 euro per ogni calendario acquistato, trasformandola in prodotti da donare al Banco Alimentare del Trentino Alto Adige/Landestafel ODV. Sono stati raggiunti circa 48.500 euro, per un’iniziativa che vuole sostenere con continuità la Onlus territoriale, andandosi ad aggiungere a tutte le altre che già fanno parte della collaborazione.

L’ultima edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa che il Banco Alimentare organizza ogni anno per raccogliere alimenti da distribuire a strutture caritative che si occupano di chi ha più bisogno, ha consentito di donare oltre 7.000 euro di merce, oltre alle 70 tonnellate di prodotti raccolti nei negozi. Hanno aderito più di 250 negozi Famiglia Cooperativa, Coop Trentino Alto Adige/Südtirol e Coop

1 Il Banco Alimentare del Trentino Alto Adige/Landestafel ODV viene costituito a fine 2003, ma la collaborazione tra il Consorzio SAIT Coop e il Banco Alimentare locale risale al 1997, quando faceva riferimento a Verona.

Superstore, che hanno visto la presenza dei volontari del Banco Alimentare, a cui era possibile donare alimenti non deperibili: sono stati così raccolti latte, zucchero, fagioli, fagiolini, piselli, olio e tonno in scatola. In aggiunta o in alternativa, in tutti i negozi della Cooperazione Trentina, era possibile donare alle casse di 2, 5 o 10 euro, ‘trasformati’ in prodotti alimentari a favore del Banco Alimentare del Trentino Alto Adige/Landestafel ODV.

«La storica collaborazione con il Consorzio SAIT Coop è di fondamentale importanza per combattere, assieme, lo spreco alimentare, fornendo un sostegno a chi ne ha davvero bisogno”, dichiara Duilio Porro, Presidente Banco Alimentare del Trentino Alto Adige/Landestafel ODV. “Ancora più importante è poterlo fare nell’intero territorio regionale, dove aiutiamo ogni giorno circa 20 mila persone, di cui 9 mila in Alto Adige e 11 mila in Trentino».

«L’allungamento della finestra temporale per raccogliere le donazioni nei nostri store ha premiato la bontà di questa bellissima iniziativa – aggiunge Luca Picciarelli, Direttore SAIT Coop – Un elemento importante è dato dal fatto che i prodotti destinati al Banco Alimentare erano tutti prodotti a marchio Coop, così da fornire una concreta dimostrazione del nostro impegno quotidiano in termini di qualità, sicurezza, legalità, rispetto delle persone e dell’ambiente».

In tutti questi anni, molteplici sono state le attività oggetto della collaborazione tra il Consorzio SAIT Coop e il Banco Alimentare del Trentino Alto Adige/Landestafel ODV, a partire dalla più continua, Siticibo: ogni giorno in diversi punti vendita di Trento, Rovereto e della provincia di Trento e Bolzano vengono garantite le eccedenze alimentari fresche (frutta e verdura) e in scadenza da destinare alla Onlus. Inoltre, in occasione della Colletta Alimentare 2020, in piena emergenza Covid, le Cooperative di Consumo decisero di ‘dematerializzare’ la colletta, in quanto non era possibile donare il cibo, ma solo presso le casse dei punti vendita. La generosità di Soci e Clienti ha portato ad una raccolta che ha superato i 125.000 euro. Banco Alimentare è anche inclusa nella rosa di associazioni a cui i Soci delle Cooperative aderenti al Consorzio SAIT Coop possono donare i loro punti: da quando è partita la raccolta punti, nel 2014, ad oggi sono stati donati oltre 63.000 euro.

Georg Mayr, Consigliere SAIT Coop rappresentante delle Cooperative dell’Alto Adige/Südtirol, conclude commentando l’importanza della collaborazione tra le cooperative presenti nella Provincia di Bolzano e il Banco Alimentare locale: “La fame e la povertà non conoscono barriere e il contrasto allo spreco alimentare è un’attività fondamentale per trovare una soluzione a queste problematiche che riguardano tutti noi. L’azione svolta dal Banco Alimentare del Trentino Alto Adige/Landestafel ODV in tutti i negozi del territorio alto atesino ci consente di dare un sostegno concreto a chi ha maggiormente bisogno”.