GALATEO (FDI) * SICUREZZA: « SASSATE AD UN AUTOBUS AI PIANI, BASTA SCUSE E BISOGNA INTERVENIRE »

17.13 - giovedì 20 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Chiederemo alla Provincia di prendere seri provvedimenti per garantire la sicurezza dei cittadini e dei mezzi pubblici”, ha dichiarato il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Marco Galateo in merito all’episodio dello scorso 18 aprile alla fermata degli autobus dei Piani a Bolzano di fronte alla caserma dei pompieri dove un gruppetto di giovani ha preso a sassate un autobus.

“Gli autori di tali danneggiamenti devono essere ritenuti responsabili dei loro atti e pagare per i danni causati. L’età punibile per i reati di questo genere deve essere abbassata, al fine di prevenire e contrastare comportamenti vandalici e pericolosi non più tollerabili”.

Il rappresentante bolzanino di Giorgia Meloni esprime il proprio disappunto per l’episodio e annuncia la presentazione di una interrogazione urgente in Provincia per sapere se nell’episodio sono stati cagionati danni a cose o persone.

“Questi comportamenti oramai si ripetono ogni giorno, e sono del tutto inaccettabili:”Gli attacchi agli autobus e ai mezzi pubblici rappresentano un grave problema per la sicurezza dei cittadini e l’efficienza del servizio pubblico – aggiunge Galateo. Chiederemo interventi immediati e la convocazione del tavolo di tecnico recentemente istituito in Consiglio provinciale ottenuto da Fratelli d’Italia.

Così in una nota stampa il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Marco Galateo.