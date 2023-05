CONFCOMMERCIO TRENTINO * “ASPETTANDO IL GIRO D’ITALIA“: « TAVOLA ROTONDA LUNEDÌ 22 MAGGIO ALLE 11.00, PRESSO LA SEDE »

17.49 - mercoledì 17 maggio 2023

Aspettando il giro: sport e turismo, tandem vincente nella scoperta e valorizzazione del Trentino. Tavola rotonda lunedì 22 maggio alle 11 nella sede di Confcommercio Trentino.

Confcommercio Trentino organizza una tavola rotonda dal titolo:”ASPETTANDO IL GIRO: SPORT E TURISMO, TANDEM VINCENTE NELLA SCOPERTA E VALORIZZAZIONE DEL TRENTINO”, che si terrà lunedì 22 maggio 2023 ore 11:00 presso Confcommercio Trentino, Via Solteri, 78 Trento.

L’incontro si pone come finalità un primo dialogo, uno scambio di esperienze e nuove idee tra Istituzioni, rappresentanti del mondo dello sport, del turismo, nonché degli addetti ai lavori, su quanto il settore sportivo, in particolare legato alla passione per la bicicletta, può offrire quale volano e straordinario strumento per la valorizzazione e la scoperta del nostro territorio.

L’incontro analizzerà anche le potenzialità dell’indotto turistico generato sia dall’attività ludico ciclistica sia dagli eventi sportivi legati al mondo del ciclismo, settore in grado di attrarre flussi internazionali attraverso l’incontro tra passione sportiva, benessere fisico e territorio.

Parteciperanno al tavolo:

Giovanni BORT Presidente Confcommercio Trentino

Massimo TRAVAGLIA Direttore Confcommercio Trentino

Mario OSS Presidente Associazione Attività di Servizio – Imprenditori e Professionisti dello Sport – Confcommercio Trentino

Roberto FAILONI Assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo

Maurizio ROSSINI Amministratore Delegato Trentino Marketing

Paola MORA Presidente del CONI Trentino

Paolo CASTELLI consigliere del Comitato FCI TRENTO

Gianluca TASIN Delegato Provinciale Trento Federazione Italiana Triathlon

Luca STEVANATO – Presidente nazionale Confederazione dello sport -Confcommercio

Fabio IUDICA arbitro Tribunale Arbitrale dello sport di Losanna e professore a. c. di diritto Commerciale UNIMIB

Enzo BASSETTI Vice-Presidente UNAT e Presidente Trentino holidays

Camilla GIRARDI Presidente Trento Eventi Sport

Sandra PAOLI Presidente FIAVET Trentino-AA

Matteo AGNOLIN Direttore APT Trento – Monte Bandone

Stefano RAVELLI Direttore APT Valsugana